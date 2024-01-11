В Подмосковье будет увеличено производство кислородных концентраторов

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
«Инвестиции в проект компании «Интегра-РУС», который реализуют в городском округе Истра, составят около 17 млн рублей. За счет развития производства на предприятии будет дополнительно создано 13 рабочих мест. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Мощность предприятия позволит выпускать до 6-7 кислородных концентраторов в год», — отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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