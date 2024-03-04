В ЕС отказались от продления поставок газа из России через Украину

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что Евросоюз отказывается от продления соглашения о поставках газа из России через Украину, сообщает РИА Новости.
«ЕС не заинтересован в продлении соглашения о транзите газа с Россией, но мы изучаем, как можно использовать украинскую газовую инфраструктуру в будущем», – отметила она.
Лидеры ЕС не смогли получить «единодушную» поддержку запрета на импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России, уточнила Симсон.
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Александр Климов