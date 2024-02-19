В ЕС раскрыли, когда прибыль от активов России отдадут Украине

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Европейский союз намерен в ближайшее время легализовать использование доходов от замороженных активов России для поддержки Украины. Об этом на пресс-конференции немецкой партии Христианско-демократический союз (ХДС) заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
По её словам, Украине планируют направить проценты от замороженных российских депозитов. Сегодня уже продуманы все юридические шаги для реализации задуманного. Глава ЕК подчеркнула, что результат будет виден в ближайшие дни.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла, что доходы от российских активов будут использованы для военной помощи Украине. В частности, на эти деньги планируется производить оружие для Киева.
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«Сейчас мы запустили юридические процедуры, чтобы проценты от этих депозитов не принадлежали России. Мы сможем отправить эти средства в качестве помощи Украине. Меры будут реализованы в ближайшие дни», — заявила она.
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Екатерина Шмакова