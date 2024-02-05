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Стало известно, когда Евросоюз примет 13-й пакет санкций против России

Spiegel: ЕС планирует принять новый пакет санкций против РФ ближе в 24 февраля
05 февраля 2024, 09:03
Фото: iStock/designer491

Фото: iStock/designer491

Евросоюз планирует принять новый пакет антироссийских санкций ближе к 24 февраля этого года – ко дню второй годовщины со дня начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Отмечается, что в новый, 13-й санкционный список будут включены более 200 российских физических и юридических лиц. Для его вступления в силу необходимо получить поддержку от всех 27 стран, входящих в состав Евросоюза.

Ранее министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России. В него вошли одно физическое лицо, две организации и три самолёта.

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#евросоюз
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#ограничения
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Путин поручил расширить перечень специальностей подготовки женщин в Академии ФСБ
05 февраля 2024, 10:20

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей подготовки женщин в Академии ФСБ.
Отмечается, что доложить об итогах работы необходимо до 1 июня.

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#владимир путин
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#специалисты
#женщины
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Байден нецензурно высказался о Нетаньяху, но в Белом доме это отрицают
Politico: президент США нецензурно высказался о премьере Израиля Нетаньяху
05 февраля 2024, 10:04

Фото: сайт Кремля

Газета Politico утверждает, что президент США Джо Байден нецензурно высказался о премьер-министре Израиля Биньямине Нетаньяху, но в Белом доме этот инцидент отрицают.
Как пишет издание, Байден, как и все другие демократы, с подозрением относится к израильскому политику.

По словам источников газеты, которые общались с президентом, он в частном порядке назвал Нетаньяху «чёртовым плохим парнем».

Однако представитель Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что эта информация недостоверна, и Байден не позволил бы себе сказать такое о коллеге, с которым у него сложились уважительные отношения.

Ранее газета Politico сообщала, что Байден за закрытыми дверьми активно использует нецензурную лексику. Так, за спиной он называл бывшего президента США Дональда Трампа «больным придурком» и «чёртовым засранцем».

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#премьер-министр
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«Безнадёга»: Симоньян рассказала, как Россия жила до Путина
Маргарита Симоньян рассказала о 1990-х годах в России
05 февраля 2024, 09:50

Фото: kremlin.ru

Выбор Владимира Путина на пост президента был очевиден, об этом рассказала главный редактор «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» Симоньян рассказала, что россияне даже не задаются вопросом о том, почему в 2000 году к управлению страной избрали именно Владимира Путина. По её словам, этот выбор был очевиден абсолютно всем.

«Как нас учили презирать самих себя, как мое поколение этому учили, вдалбливали в нас. Это в школах в 90-е, во всей медийке, во всей поп-культуре, чтобы мы презирали свою собственную историю», — напомнила Симоньян.

Главред отметила, что до того, как к власти пришёл нынешний российский лидер, в стране царили «нищета и безнадега».

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#выбор
#владимир путин
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Посла России вызовут в МИД Франции из-за гибели двух французов в зоне СВО
AFP: посла России вызовут в МИД Франции из-за гибели двух французов на Украине
05 февраля 2024, 09:49

Фото: iStock/SimonLukas

Посла РФ во Франции Алексея Мешкова вызовут в МИД после гибели двух французов на Украине. Об этом передает агентство Франс Пресс, ссылаясь на дипломатический источник.
«Посол России во Франции "будет вызван" в понедельник в МИД, чтобы вновь заявить (ему – ред.) об осуждении российских ударов, в результате которых на Украине погибли двое французских гуманитарных работников», - сообщает агентство.

Кроме того, Париж планирует выразить российскому послу осуждение в связи с «ростом дезинформации в отношении Франции».

Ранее Сежурне сообщил о гибели двух французских гуманитарных работников на Украине. Он также упомянул, что еще трое граждан получили ранения, не предоставив дополнительных подробностей.

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#рф
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«Россия не наш враг»: В Британии сделали важное заявление о войне с РФ
Британский политик Куртен: на Западе должны перестать говорить о войне с РФ
05 февраля 2024, 09:25

Фото: iStock/nevenmn

Правительству Великобритании стоит перестать говорить о военном противостоянии с Россией, так как Москва не является врагом Лондона. Такое заявление сделал британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен.
«Россия не наш враг. Мы должны прекратить говорить о войне с Россией. Ситуацию на Украине можно деэскалировать, завершить, если все соберутся за столом переговоров и обсудят мирные соглашения», — заявил Куртен в эфире телеканала GB News.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс потребовал не допустить победы России в украинском конфликте. Он подчеркнул, что британские власти приветствуют европейских партнёров, которые присоединились к выделению средств и вооружения на помощь Украине. При этом он добавил, что мировое сообщество не может себе позволить допустить победы России.

Вместе с тем, пользователи Сети негативно отреагировали на этот пост. В комментариях под ним они призывали прекратить провоцировать Россию, а также отметили, что президент страны Владимир Путин – не враг для стран Запада.

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#великобритания
#вооружения
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В КНР к смертной казни с отсрочкой приговорили австралийского писателя Хэнцзюня
05 февраля 2024, 08:00

Фото: iStock/Michał Chodyra

В Китае приговорили австралийского писателя Яна Хэнцзюня к смертной казни с отсрочкой исполнения. Об этом сообщила министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг.
«Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине», - написала Вонг в соцсети X.

Однако, по ее словам, приговор заменят на пожизненное заключение, если в ближайшие два года он не совершит серьезных преступлений. При этом, по информации телеканала ABC, в Австралии в связи с данным случаем вызвали посола Китая в МИД для разъяснений.

Напомним, приговоренного задержали в Китае в 2019 году. Его подозревали в угрозе национальной безопасности. Позже его обвинили в шпионаже.

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#приговор
#соцсети
#правительство
#мид
#смертная казнь
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Россия не собирается нападать на страны Европы - посол
Посол в Гааге Тарабрин: о нападении РФ на страны Европы не может идти речи
05 февраля 2024, 07:39

Фото: РИА Новости/Сергей Отрошко

Россия не собирается нападать на страны Европы, об этом не может быть и речи. Такое заявление сделал новый посол РФ в Нидерландах и российский постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин.
«Хочу подтвердить, что о "нападении на европейские страны", о котором твердят военные на Западе, ни в настоящее время, ни в будущем никакой речи идти не может. Хочу напомнить, что президент России Владимир Путин прямо и недвусмысленно заявил: у нашей страны нет интереса воевать с государствами НАТО», - цитирует РИА Новости Тарабрина.

Он пояснил, что у России нет территориальных претензий к странам Европы, а также никакого геополитического или экономического смысла. По его словам, именно из этого стоит исходить западным политикам, выстраивая отношения с Москвой. Однако Тарабрин считает, что они пытаются все время запугивать своих граждан и поддерживают антироссийскую политику для того, чтобы оправдать перед населением передачу Украине больших денег, а также развитие собственного ВПК.

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия атакует страны НАТО после того, как одержит победу в конфликте на Украине.

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В конгрессе США раскритиковали новый законопроект о помощи Украине.
Спикер конгресса США Джонсон: законопроект Сената о помощи Украине провалится
05 февраля 2024, 07:20

Фото: iStock/rarrarorro

Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что предложенный сенатом законопроект, который объединил помощь Украине и Израилю, а также охрану собственных границ обречен на провал.
Напомним, 5 февраля верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой.

Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.
«Этот законопроект даже хуже, чем мы ожидали. Он даже близко не поможет положить конец катастрофе на границе, которую создал президент», - написал Джонсон на своей странице в соцети Х.

Он добавил, что, если данный законопроект и дойдет до палаты представителей, то «он будет мертв по прибытии».

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#помощь
#президент
#законопроект
#сша
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Сенат США представил компромиссный законопроект о помощи Украине и Израилю
ТАСС: Сенат Конгресса США презентовал проект финансовой помощи Израилю и Украине
05 февраля 2024, 03:41

Фото: iStock/rarrarorro

Верхняя палата американского Конгресса — Сенат — представил законопроект о совокупной финансовой помощи Украине, Израилю и южным штатам для укрепления в последних границы с Мексикой. Этот документ уже опубликован на сайте Сената
Законопроект предусматривает выделение 60,06 млрд долларов на поддержку Украины и 14,1 млрд долларов на помощь Израилю. Охрану границы с Мексикой же предлагают профинансировать на сумму $20,2 млрд, что почти в три раза меньше, чем хотят предоставить Киеву в вашингтонской администрации.

В рамках помощи Украине предусмотрены 14 млрд долларов на закупку нового оружия у американского ВПК, 15 млрд на военную подготовку ВСУ и другие меры поддержки.

Управление ядерной безопасности США при этом получит 149 млн долларов для ответа на ситуацию в области безопасности на Украине.

Президент США Джо Байден поддержал сенатский законопроект и призвал конгресс принять его как можно скорее, подчеркнув, что теперь дело остаётся за республиканцами в Палате представителей Конгресса.

При этом Палата представителей будет рассматривать законопроект о выделении помощи Израилю, не включая при этом средства для Украины. Об этом ранее сообщал спикер законодательного органа Майк Джонсон в письме коллегам. Он отметил, что учитывая неспособность Сената принять законодательство своевременно, а также опасные обстоятельства, с которыми сталкивается Израиль, Палата представителей будет продолжать играть ведущую роль.

Предложенный законопроект предусматривает выделение Израилю суммы в 17,6 миллиарда долларов, но в отдельности от финансирования для Украины.

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