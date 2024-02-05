Стало известно, когда Евросоюз примет 13-й пакет санкций против России

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Евросоюз планирует принять новый пакет антироссийских санкций ближе к 24 февраля этого года – ко дню второй годовщины со дня начала специальной военной операции на Украине. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
Ранее министерство финансов США расширило санкционный список в отношении России. В него вошли одно физическое лицо, две организации и три самолёта.
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Анастасия Чинкова