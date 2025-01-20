В Еврокомиссии признали, что российский газ продолжает поступать на рынок ЕС

Фото: iStock/Cylonphoto
Российский газ продолжает поступать на рынок Евросоюза, несмотря на усилия Еврокомиссии по избавлению от энергоресурсов из России. Об этом представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен заявила в ходе пресс-конференции в Брюсселе.
Она заявила, что Еврокомиссия уже имеет значительные результаты в работе по избавлению от российского газа. Однако пока этого недостаточно и энергоресурсы всё ещё присутствуют на европейском рынке.
Ранее издание Politico привело результаты анализа данных компании Kpler, которые показали, что санкции, скорое президентство Трампа и другие факторы не снизили спрос ЕС на российских газ. За 15 дней этого года 27 стран Евросоюза закупили у России 837 300 тонн сжиженного природного газа (СПГ).
Читайте также:
Berliner Zeitung: Европа закупает рекордные объемы газа из РФ
«Закат для Норвегии – рассвет для России»: Осло сокращает поставки нефти и газа
Bloomberg: Европа угрожает спровоцировать мировую борьбу за газ
Анастасия Чинкова