«Закат для Норвегии – рассвет для России»: Осло сокращает поставки нефти и газа

Объем предложения на рынке новостроек в Старой Москве вырос на 16% за 2024 год. К соответствующим выводам пришло исследование аналитиков компании «Метриум». Совокупный объем к концу года, как отмечается, достиг 23 194 лотов, где 19,5 тысяч — квартиры, а 3,7 тысячи — апартаменты.