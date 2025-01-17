«Закат для Норвегии – рассвет для России»: Осло сокращает поставки нефти и газа

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Сокращение поставок Норвегией нефти и газа создаёт предпосылки для более тесного сотрудничества европейских государств с Москвой, знаменуя собой «рассвет для России» на нефтегазовом рынке Европы. Об этом заявил руководитель отдела аналитики в области энергетики аналитической компании ICIS Андреас Шредер в интервью газете Telegraph.
Ожидается, что поставки нефти и газа из Норвегии начнут сокращаться, поскольку нынешние власти страны привержены идеи прекращения добычи нефти и газа, пишет издание, ссылаясь на данные Норвежского шельфового директората.
По словам Шредера, вскоре произойдёт ситуация, которую можно описать так: «Закат для Норвегии – это рассвет для России». Со временем европейские государства начнут всё чаще требовать от России её дешёвый газ, поскольку из-за сокращения добычи в Норвегии уже начался резкий подъём цен. В результате это приведёт к тому, что страны Европы начнут более тесно сотрудничать с Россией, а ситуация в целом подбодрит политиков дружественных по отношению к Москве стран, в частности, Венгрии и Словакии.
Также газета пишет, что при таком раскладе событий влияние России на мировом газовом рынке будет значительно осилено, что представит собой «геополитический кошмар».
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По словам Шредера, вскоре произойдёт ситуация, которую можно описать так: «Закат для Норвегии – это рассвет для России». Со временем европейские государства начнут всё чаще требовать от России её дешёвый газ, поскольку из-за сокращения добычи в Норвегии уже начался резкий подъём цен. В результате это приведёт к тому, что страны Европы начнут более тесно сотрудничать с Россией, а ситуация в целом подбодрит политиков дружественных по отношению к Москве стран, в частности, Венгрии и Словакии.
Также газета пишет, что при таком раскладе событий влияние России на мировом газовом рынке будет значительно осилено, что представит собой «геополитический кошмар».
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Анастасия Чинкова