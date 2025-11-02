The Telegraph: политика Трампа становится более антиукраинской

02 ноября 2025, 02:27

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трам последовательно принимает решения, негативно отражающиеся на положении Украины. Об этом пишет британская газета The Telegraph.





Политический курс американского лидера относительно Украины становится всё более очевидным. Вашингтон стремится избежать прямой победы России, однако не намерен выделять значительные средства из бюджета США для поддержки Киева. Как подчеркивает The Telegraph, администрация Трампа рассчитывает переложить основную финансовую нагрузку на европейских партнеров, предлагая Украине покупать американское вооружение исключительно на коммерческой основе, отказываясь от безвозмездных поставок.



По словам бывшего главы МИД Великобритании Джереми Ханта, глава Белого дома активно принуждает Европу самостоятельно покрывать расходы на помощь Украине, подчеркивая нежелание американской стороны брать на себя подобные обязательства.



«Трамп оказывает максимальное давление на европейцев, чтобы те покрыли пробелы в финансировании», — заявил он в беседе с изданием.