ЦБ порекомендовал банкам тщательней проверять клиентов для борьбы с дропперами

01 ноября 2025, 13:12

ЦБ порекомендовал банкам тщательней идентифицировать клиентов

Банк России разослал кредитным организациям рекомендации по ужесточению контроля за идентификацией клиентов, чтобы препятствовать использованию карт и счетов дропперами. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.