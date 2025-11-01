Достижения.рф

ЦБ порекомендовал банкам тщательней проверять клиентов для борьбы с дропперами

ЦБ порекомендовал банкам тщательней идентифицировать клиентов
Банк России разослал кредитным организациям рекомендации по ужесточению контроля за идентификацией клиентов, чтобы препятствовать использованию карт и счетов дропперами. Об этом регулятор сообщил на официальном сайте.



Дропперы — это лица, которые передают свои карты или счета мошенникам для обналичивания украденных средств либо сами участвуют в таких операциях. В письме ЦБ поручили организовать процесс так, чтобы активация карт, выданных в рамках зарплатных проектов, происходила только подлинным владельцем и только после завершения всех процедур идентификации, что исключит злоупотребления.

Банки также обязали тщательно проверять документы всех новых клиентов на предмет подделок, выявлять подразделения и офисы с повышенным риском открытия счетов дропперами и усиливать там контроль.

Отдельный акцент сделали на сотрудниках, выполняющих выездную идентификацию. При технической возможности регулятор рекомендует фиксировать факт личного присутствия клиента с помощью фото и видео.

