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Главы Европейского союза согласовали 12-й пакет антироссийских санкций, пока канцлер Австрии Карл Нехаммер отсутствовал в зале голосования. Заместитель Председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов рассказал редакции «Радио 1», какова вероятность того, что этот пакет будет принят и отразится ли это на политике страны. Отмечается, что санкции бут касаться алмазной сферы.
«Мы исходим из того, что дробность этого процесса свидетельствует о том, что с самого начала не получился крупный замах, который бы имел радикальные последствия. Поэтому, это просто поддерживает в определенном негативное тонусе наши отношения. Но я думаю, что механизм наших ответных санкцией достаточно отработан», — заявил Бакланов.Он объяснил, что данный механизм базируется не только на опыте России, но и на опыте других санкционных стран, в частности, Ирана.
«Поэтому в данном случае вряд ли будет какой-то реальный практический эффект, просто затягивает ту паузу, которая не по нашей вине сложилась в наших отношениях», — пояснил дипломат.Страны, которые выступают против введения санкций, в том числе Австрия, по мнению Бакланова, могут стать дополнительным усложняющим моментом и усилить общее разочарование в консенсусном подходе.
«Недавно были опубликованы данные по темпам роста. Они в Европе замедлились очень серьезно. Чем больше страна усердствует санкционно, тем сложнее идут их конкурентные процессы, потому что естественное преимущество, которое было раньше, за счет потребление наших энергоносителей, ушло в прошлое», — отметил эксперт.Отвечая на вопрос, окажет ли влияние этот пакет, учитывая что он затронет алмазы, на Россию, Бакланов завил, что все происходящее чувствительно для страны, но к этому можно адаптироваться.
«Это серьезные процессы, это все оказываете влияние. Но, это можно отбить, к этому можно адаптироваться. Да, наш адаптационный механизм приспособления к сложностям усиливает нас. Это полезно для развития страны, для развития интеллектуального потенциала. Из испытаний всегда страны выходят более сильными», — подытожил эксперт.
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