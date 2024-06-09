В ФАО прогнозируют усугубление ситуации с продовольствием в десятках стран

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В 17 странах может ухудшиться ситуация с продовольственной безопасностью, сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Среди наиболее уязвимых регионов он отметил Судан, Южный Судан, Йемен, сектор Газа и несколько африканских стран.
Он также указал на продолжающуюся угрозу массового голода в секторе Газа.
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«Существует документ, опубликованный совместно со Всемирной продовольственной программой, который называется докладом о горячих точках голода. В этом недавно вышедшем докладе прогнозируется, что если нынешние тенденции сохранятся, еще в 17 странах ситуация с продовольствием может ухудшиться», — цитирует Кобякова РИА Новости.
Он также указал на продолжающуюся угрозу массового голода в секторе Газа.
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Артем Кузьмин