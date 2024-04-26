«Тревожный сигнал»: Чем опасны частые перекусы и почему после еды чувствуется голод

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Частые перекусы опасны развитием инсулинорезистентности. Об этом предупредила нутрициолог, руководитель научного отдела Международного Института Интегративной Нутрициологии (МИИН) Ольга Ильичева.
Как утверждает эксперт, здоровый взрослый человек с умеренной физической нагрузкой может обойтись без перекусов. Если основные приемы пищи сбалансированы, содержат медленные углеводы, белки, жиры, достаточно клетчатки, то питательные вещества постепенно высвобождаются в кровь и человек чувствует себя хорошо до следующего приема пищи.
Инсулинорезистентность развивается из-за постоянных перекусов простыми углеводами — булочками, конфетами, печеньем, чаем с сахаром и так далее.
Инсулин является гормоном, сопровождающим питательные вещества внутрь клетки, он вырабатывается от каждого приема пищи. В случае повышенного уровня этого гормона клетка теряет возможность распознавать сигнал инсулина и питательные вещества не попадают внутрь. Из-за этого возникает дефицит энергии, несмотря на избыток питательных веществ в крови.
Чтобы чувствительность к инсулину была стабильна, Ильичева порекомендовала придерживаться чистых промежутков между приемами пищи, не меньше 4 часов.
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«Тревожный сигнал — через 30-60 минут после завтрака вы испытываете сильное чувство голода, ко времени обеда готовы съесть все, что попадется под руку, в течение дня вас сильно тянет на сладкое. В состоянии голода может кружиться голова, трястись руки. Все это симптомы гипогликемии — низкого уровня сахара крови. Такое состояние говорит о нарушении обмена веществ — инсулинорезистентности, снижении функции щитовидной железы, нарушении работы печени или дефиците веществ, необходимых для производства энергии на уровне клетки», — пояснила Ильичева в беседе с «Газетой.ру».
Инсулинорезистентность развивается из-за постоянных перекусов простыми углеводами — булочками, конфетами, печеньем, чаем с сахаром и так далее.
Инсулин является гормоном, сопровождающим питательные вещества внутрь клетки, он вырабатывается от каждого приема пищи. В случае повышенного уровня этого гормона клетка теряет возможность распознавать сигнал инсулина и питательные вещества не попадают внутрь. Из-за этого возникает дефицит энергии, несмотря на избыток питательных веществ в крови.
Чтобы чувствительность к инсулину была стабильна, Ильичева порекомендовала придерживаться чистых промежутков между приемами пищи, не меньше 4 часов.
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Алина Юрчак