Кадровый голод в России объяснили демографией, СВО и самозанятостью

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«Это вопрос тарифов, кредитов. А государственная политика у нас часто направлена на то, чтобы привлекать дешёвых мигрантов вместо того, чтобы заниматься стратегией высокой системной промышленности. И да, сейчас мигранты затыкают дыры, но мы видим, что традиционные ресурсы уже исчерпаны, и те, кто к нам хотел приехать, уже приехал», — сказал Захаров в беседе с «Радио 1».
«Больше миллиона человек мы потеряли за десять лет из-за демографии, примерно миллион человек ушли на контракт, ещё больше 300 тысяч человек ушли по мобилизации. Плюс увеличивается численность силовых структур, что играет в минус для реального сектора. Всё это даёт минус четыре-пять миллионов человек относительно того, что было десять лет назад на рынке труда. Также налоговая отчиталась, что у нас девять миллионов самозанятых, из них самозанятых является процентов пять, а всё остальные – это люди занятые, с постоянным наймом, но регистрируемые как самозанятые», — отметил он.Читайте также:
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