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Кадровый голод в России объяснили демографией, СВО и самозанятостью

Superjob: число трудящихся россиян сократилось на пять млн за 10 лет
22 января 2024, 13:27
Фото: IStock/BartekSzewczyk

Фото: IStock/BartekSzewczyk

В России на фоне дефицита кадров усилилась конкуренция компаний за сотрудников по уровню предлагаемых зарплат. Эксперты ожидают, что в 2024 году зарплаты вырастут более, чем на 1,6%.
Однако основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров уверен, что увеличение зарплат проблему дефицита кадров в России не решит. По его мнению, «это вопрос государственной регуляторики».
«Это вопрос тарифов, кредитов. А государственная политика у нас часто направлена на то, чтобы привлекать дешёвых мигрантов вместо того, чтобы заниматься стратегией высокой системной промышленности. И да, сейчас мигранты затыкают дыры, но мы видим, что традиционные ресурсы уже исчерпаны, и те, кто к нам хотел приехать, уже приехал», — сказал Захаров в беседе с «Радио 1».

По данным эксперта, за последние 10 лет численность трудоспособного населения сократилась на несколько миллионов. На это повлияли демографический кризис, ковидные потери, специальная военная операция и самозанятость.
«Больше миллиона человек мы потеряли за десять лет из-за демографии, примерно миллион человек ушли на контракт, ещё больше 300 тысяч человек ушли по мобилизации. Плюс увеличивается численность силовых структур, что играет в минус для реального сектора. Всё это даёт минус четыре-пять миллионов человек относительно того, что было десять лет назад на рынке труда. Также налоговая отчиталась, что у нас девять миллионов самозанятых, из них самозанятых является процентов пять, а всё остальные – это люди занятые, с постоянным наймом, но регистрируемые как самозанятые», — отметил он.
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#безработица
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Психолог назвал игрушки, которые нельзя давать детям
Психолог Заников объяснил, почему запрет игрушек не спасёт детскую психику
22 января 2024, 14:30

Фото: IStock/goodmoments

Роскачество предложило критерии ГОСТ для проверки игрушек на безопасность для детей. Планируется запретить товары, которые побуждают детей к преступлениям, склоняют к наркотикам или те, которые оправдывают насилие, в том числе сексуальное. Также игрушки, которые изготовлены иностранным агентом.
Психолог-психотерапевт Тамерлан Заников отметил, что многие современные игрушки вредят развитию ребёнка. Из-за множества интерактивных товаров, у детей пропадает способность к креативному мышлению и воображению, нарушается мекая моторика, отметил он в беседе с «Радио 1».
«Если ребёнку дают игрушки, которые за него все делают – и ходят, и разговаривают, — у него пропадает возможность развить своё креативное мышление, воображение. Поэтому, когда ребёнок играет, ему лучше дать деревяшки. Пусть он за них говорит, создаёт какие-то сценки, тогда он будет развиваться», — отметил Тамерлан Заников.
Психолог подчеркнул, что проверить все игрушки на безопасность невозможно. Точно также, как ограничить потребление контента из интернета. По словам специалиста, нужно акцентировать внимание на развитии критического мышления у детей. Для этого нужно направлять деньги не пресекающие меры, а на развивающие.
«Я бы потратил деньги на то, чтобы воспитывать в ребёнке качества, при помощи которых он бы мог анализировать информацию, убирать всё ненужное, то, что может ему навредить и оставлять только важную и полезную информацию. Но люди, которые не хотят работать, выращивать здоровое поколение, начинают искать внешние причины, почему наши дети, грубо говоря, агрессивные», — заключил собеседник.
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#психолог
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#игрушки
#безопасность
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Кубань попала в указ Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
Кубань попала в указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ»
22 января 2024, 14:19

Фото: iStock/3dmitry

Украинское издание «Страна» привело подробности указа президента Украины Владимира Зеленского «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» со ссылкой на документ.
«Такими территориями в указе называются «Кубань, Стародубщина, Северная и Восточная Слобожанщина в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей РФ», - гласит документ.

В указе также говорится об угнетении и уничтожении национальной идентичности граждан Украины, которые проживают на данных российских территориях. Предполагается, что украинцы должны иметь право на получение образования на родном языке и его свободное использование, а также доступ к украинским СМИ.

Кабмину Украины поручили в ближайшее время придумать, как это сделать.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что подписал некий указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». Согласно его словам, это возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего.

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#рф
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В Подмосковье прошли «Разговоры о важном» на тему снятия блокады Ленинграда
22 января 2024, 14:00

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области

В Подмосковных школах и колледжах продолжаются внеурочные занятия «Разговоры о важном». Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Внеурочные занятия были посвящены 80-й годовщине снятия блокады Ленинграда в период Великой Отечественной войны.

«С учениками младших классов поговорили о блокаде Ленинграда, как о тяжелом событии, герои которого обладали огромным мужеством и патриотизмом. <…>Ученики 5-7 классов посмотрели видеоролик и обсудили материал, связанный с тяжелыми условиями выживания жителей блокадного Ленинграда», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что для старших классов провели блиц-опросы о событиях периода блокады и показали видеоролики, в которых рассказывалось о том, что происходило во времена блокады Ленинграда.

Кроме этого, данные уроки помогают формировать у подрастающего поколения ценностное отношения к мужеству, силе воли ленинградцев, а также истории своей страны.

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#блокада ленинграда
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#школьники
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Парки Подмосковья за неделю посетили более миллиона человек
22 января 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Минблагоустройства МО

Около 1,2 млн человек посетили парки Московской области за минувшую неделю, больше всего гостей парки приняли в выходные дни, сообщает пресс-служба Минблагоустройства региона.
«С 15 по 21 января в областных парках побывали 1,2 млн человек, что на 375 тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. В будние дни среднее число посетителей парков составило 150 тысяч человек. В субботу в парки пришли 210 тысяч посетителей, в воскресенье — около 183 тысяч», — уточняется в сообщении.

Самым популярным парком по итогам недели оказался Центральный парк в Пушкине, там зафиксирована 51 тысяча посетителей. На втором месте парк «Пехорка» в Балашихе — 42 тысячи гостей. На третьем месте Фабричный парк в Истре (31 тысяча посетителей), на четвёртом — парк Толстого в Химках (27 тысяч гостей). Замыкает недельный топ-5 парк культуры, спорта и отдыха им. Лазутиной в Одинцове: там побывали 24 тысячи человек.

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#парки
#министерство благоустройства мо
#подмосковье
#московская область
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Священник Цыпин развеял одно из заблуждений об Иване Грозном
Священник Цыпин: Нельзя доказать приказ Грозного об убийстве митрополита Филиппа
22 января 2024, 13:38

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В понедельник, 22 января, в Русской православной церкви вспоминают митрополита Московского Филиппа. Согласно житию, он был убит главой опричников Малютой Скуратовым, однако нельзя утверждать, что это было сделано по приказу царя Ивана IV Грозного.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал заместитель председателя епархиального суда Москвы, член синодальной комиссии по канонизации святых, профессор Московской духовной академии протоиерей Владислав Цыпин. Священник указал, что не существует ни одного документа, в котором указывалось бы о приказе российского самодержца убить непокорного церковного владыку.

Отец Владислав пояснил, что по приказу царя состоялся суд над митрополитом, который опричнину и массовые казни при Иване Грозном. Этот неправедный суд лишил митрополита сана и отправил простым монахом в дальний монастырь, где, как принято считать, его убил Малюта Скуратов. Конечно, главный опричник действовал как преданный царский слуга, но доказать, что Грозный дал прямое указание о расправе над неугодным старцем сейчас невозможно, подчеркнул Цыпин. Священник высказал предположение, что Малюта действовал по собственному почину, желая угодить царю. Во всяком случае, его за это убийство не наказали, но и не поощрили, заключил отец Владислав.

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#убийство
#священник
#отец
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В Подмосковье выделили около 45 млн рублей на поддержку семей с детьми
22 января 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Около 45 миллионов рублей предусмотрено в Московской области для поддержки семей с детьми, сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.

«В Подмосковья живёт 1,2 млн семей, где воспитывается 1,6 млн детей. Деньги выделены на различные выплаты и льготы, а также компенсации», — цитируются в сообщении слова главы Минсоцразвития Людмилы Болатаевой.

В ведомстве отметили, что подмосковные семьи с детьми получают как федеральную, так и региональную поддержку, включая единовременную выплату на новорождённого в размере 20 тысяч рублей.

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#минсоцразвития мо
#семьи с детьми
#поддержка
#подмосковье
#московская область
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В Московской области появится новый конноспортивный комплекс
22 января 2024, 13:06

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

В Волоколамском городском округе построят конноспортивный комплекс. Об этом сообщила пресс-служба Мособлархитектуры.
Новый спортивный комплекс появиться в сельском поселении Осташевское городского округа Волоколамск.

«Реализация нового конного спортивного клуба поможет популяризировать и развить конный спорт в Подмосковье. По проекту многофункциональное сооружение общей площадью более 5,5 тысяч квадратных метров рассчитано на комфортные занятия и постой 39 лошадей. В спортивно-зрелищную зону войдут крытый манеж с трибунами для зрителей, предманежник, левада и загоны для лошадей», — поделился министр по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Кроме этого, прилегающую территорию к зданию облагородят: высадят деревья и кустарники, вымостят пешеходные дорожки, а также организуют парковочные места и установят малые архитектурные формы.

Стоит отметить, что ввести в эксплуатацию комплекс планируют в 2026 году

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#подмосковье
#деревья
#комплекс
#волоколамск
#владислав гордиенко
#конный
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В Подмосковье проведут горячую линию по вопросам кадастровой оценки
22 января 2024, 12:56

Фото: iStock/scyther5

Горячую линию по вопросам, связанным с кадастровой оценкой недвижимости, проведут для жителей Московской области в среду, 24 января, специалисты регионального Росреестра, сообщает пресс-служба Минимущества Подмосковья.
«В ходе горячей линии можно будет получить ответы на следующие вопросы: когда и почему проводится кадастровая оценка недвижимости, как получить информацию о кадастровой стоимости объекта, кто определяют эту стоимость в Московской области, а также кто уполномочен объяснять объявленную стоимость», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты разъяснят, как оспорить кадастровую стоимость в суде или через специальную комиссию.

Горячая линия будет проводиться с 11:00 до 13:00 по телефону: 7 (495) 223-45-41.

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#росреестр мо
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В Подмосковье льготники начали получать электронные путевки в санаторий
22 января 2024, 12:50

Фото: пресс-служба министерства социального развития Московской области

Подмосковные льготники получили первые электронные путевки в санаторий. Об этом сообщила пресс-служба министерства социального развития Московской области.
С начала года жители льготной категории начали получать уведомления и информацию о путевках в санаторий через личный кабинет на Госуслугах.

«Наш регион один из передовых по стране, где путевки в санаторий перевели в электронный формат. Первые 300 льготников региона уже получили свои цифровыепутевки и отправились в санаторий Черноморского побережья и средней полосы России. Отмечу, что это самая востребованная услуга — ежегодноею пользуются свыше 30 тысяч жителей», — поделилась министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

Стоит отметить, что в 2024 году путевки в санатории для пенсионеров выделили 370 миллионов рублей, а для федеральных льготников и детей-инвалидов — более 880 млн рублей.

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#минсоцразвития мо
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