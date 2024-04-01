Голубевод Мосолов: Для голубей страшнее голод, чем холод

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Голубевод Николай Мосолов рассказал о птицах и уходе за ними.
Отмечается, что у него своя голубятня, которую он построил для птиц самостоятельно.
Он добавил, что голуби ку него разных пород, и за всеми он тщательно ухаживает. Более того, птицы голубевода занимают почётные места на различных конкурсах.
В то же время россиян предупредили о рисках, связанных с кормёжкой городских голубей.
По его словам, заразится можно от птиц воздушно-пылевым путём, из-за чего контактировать с ними и кормить их из рук может быть опасно.
Ранее орнитолог-любитель, натуралист Владимир Гунин заявлял, что подкармливать птиц летом и строить им скворечники зимой вредит им самим.
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«Да голуби и не боятся холода. Для них куда страшнее голод. Я своих хорошо кормлю. Потому и птенцы у них рождаются даже зимой!» — поделился в беседе с «Вечерней Москвой» Мосолов.
В то же время россиян предупредили о рисках, связанных с кормёжкой городских голубей.
«Есть одно опасное заболевание — орнитоз или попугайная болезнь. Это острое инфекционное заболевание, общее для человека и животных. Оно проявляется поражением центральной нервной системы и, бывает, легких. Это интоксикация, повышение температуры тела, увеличение размеров селезёнки, печени и т.д.» — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей врач-терапевт, паразитолог Эдуард Бартули.
По его словам, заразится можно от птиц воздушно-пылевым путём, из-за чего контактировать с ними и кормить их из рук может быть опасно.
Ранее орнитолог-любитель, натуралист Владимир Гунин заявлял, что подкармливать птиц летом и строить им скворечники зимой вредит им самим.
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Мелисса Тимофеева