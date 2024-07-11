В Финляндии стремительно растет число закрывающихся предприятий

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Количество закрытых в первом квартале 2024 года предприятий в Финляндии составило 12,7 тыс. организаций. Это на более чем 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается на сайте Статистического управления Финляндии.
Число закрывшихся предприятий в сфере соцзащиты и здравоохранения выросло больше чем наполовину в сравнении с первым полугодием предыдущего года. В сфере искусства и образования предприятий открылось на 20% меньше.
В Финляндии с начала 2024 года продолжаются рабочие забастовки ввиду ограничений повышений зарплат и выплат по соц. пакетам. Было введение сокращенное время на право рабочих бастовать, теперь оно не превышает суток, а продолжающиеся акции протеста не более двух недель.
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