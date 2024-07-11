На Байконуре задержали проникших на территорию космодрома иностранцев

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На космодроме Байконур задержали трёх европейцев, которые незаконно проникли на его территорию.
Во вторник иностранцы проникли на монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур. Их заметили сотрудники полиции, которые патрулировали территорию космодрома, сообщили в SHOT.
Пока им грозит только административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.
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«Задержанными оказались гражданин Нидерландов Мартин Н.В., 25 лет, гражданин Бельгии Холбен Л.Д., 26 лет, и гражданин Нидерландов Оомс С.Н., 29 лет. Они не имели отношения к космодрому и не предоставили документы, дающие право находиться на его территории. Полиция выясняет, как, откуда и с какой целью европейцы попали на космодром. Также проверяется их возможная причастность к шпионажу», — говорится в материале.
Пока им грозит только административный арест на пять суток за самовольное проникновение на охраняемый объект.
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Мира Полтева