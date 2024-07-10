Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Беларусью

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Польша закрыла границу для белорусских грузовиков в пункте пропуска «Козловичи»
В белорусском таможенном ведомстве сообщили, что в ночь на понедельник у пункта скопилось около 600 грузовиков.
Как сообщает ТАСС, ограничения вступили в силу в 3 часа ночи 10 июля.
Ранее Минск пообещал реагировать на попытки провокаций на границе с Украиной.
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Как сообщает ТАСС, ограничения вступили в силу в 3 часа ночи 10 июля.
«Польская сторона не принимает грузовые транспортные средства. Причина закрытия пункта пропуска не уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее Минск пообещал реагировать на попытки провокаций на границе с Украиной.
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Мира Полтева