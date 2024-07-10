Польша прекратила пропуск грузовиков на границе с Беларусью

Современные реалии предполагают постоянное движение по карьерной лестнице, саморазвитие и «успешный успех», о котором говорят на многих популярных курсах и тренингах. Однако видимый успех не всегда приносит человеку ощущение счастья и удовлетворения, потому что часто человеку мало и он хочет большего. По этой причине «достигаторы» в погоне за титулами жертвуют собственным здоровьем, взаимоотношениями с близкими, отдыхом и так далее.