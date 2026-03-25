В ФНС объяснили, как изменится логистика с 1 сентября 2026 года
Почти все участники логистических цепочек в России с 1 сентября 2026 года должны перейти на электронные транспортные документы. Об этом сообщила начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС Татарстана Гульфия Каюмова.
По ее словам, которые приводит «Татар-информ», федеральный закон, принятый летом прошлого года, затронет железнодорожный, воздушный и автомобильный транспорт. Нововведение коснется всех участников процесса: грузоотправителя, перевозчика и получателя.
В электронный формат переведут транспортные накладные, заказы и заявки, поручения экспедитору, экспедиторские и складские расписки, транспортные железнодорожные и авиационные грузовые накладные.
