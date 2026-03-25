Жильцы могут сами решить проблему грязных подъездов
Депутат Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов рассказал, как жильцы могут добиться чистоты в подъездах. Об этом информирует RT.
В беседе с телеканалом он пояснил, что сначала стоит обратиться в управляющую компанию или товарищество собственников жилья с устной просьбой о уборке. Иногда ответственный за чистоту сотрудник может отсутствовать по уважительной причине. Если обращение не дало результата, следует подать письменное заявление. В течение трех дней УК или ТСЖ обязаны отреагировать на жалобу и отчитаться о выполненных работах.
Если и это не принесло результатов, жильцы могут написать в Госжилинспекцию через сайт организации. Специалисты проверят ситуацию в течение 30 дней. В случае подтверждения нарушений управляющую компанию или ТСЖ оштрафуют и обяжут устранить проблемы.
