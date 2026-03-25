Биолог предупредила о раннем пробуждении насекомых текущей весной

Биолог Трофимова: жуки, лимонницы и крапивницы проснутся раньше срока
В столичном регионе раньше положенного срока активизируются некоторые виды насекомых из-за теплой весны. Об этом рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.
Она пояснила, что жизненные функции насекомых зависят от температуры окружающей среды. Поэтому, как только столбики термометров перестают опускаться ниже 0 °С, а световой день увеличивается, они выбираются из укрытий.
«Первоначально активизируются те виды, которые зимуют в стадии взрослого насекомого. Это могут быть такие первопроходцы, как некоторые жуки, лимонницы, крапивницы и дневной павлиний глаз. Эти насекомые не опасны для растений, так как практически не питаются, а откладывают яйца и затем погибают», — отметила Трофимова в разговоре с «Известиями».
Биолог добавила, что майские жуки в этом году активизируются уже в конце апреля, а вредители появятся несколько позже. Раннее пробуждение некоторых видов насекомых не означает резкого увеличения их численности, подчеркнула Трофимова. Тем не менее эксперт посоветовала заранее обработать растения от вредителей, не загущать посадки и не перекармливать растения азотом.
Тем временем кандидат биологических наук Павел Глазков сообщил Агентству городских новостей «Москва» об изменениях в гнездовой активности дятлов в РФ.
«Обычно вход в дупло дятлы делают на восток, но в этом году они начали делать вход на север. В народе считается, что если дятел делает дупло на север, значит, он ожидает жаркое лето», — сказал Глазков.
Таким образом, наблюдая за птицами, эксперт предположил, что предстоящее лето в России будет аномально жарким.