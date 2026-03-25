Биолог предупредила о раннем пробуждении насекомых текущей весной

25 марта 2026, 16:57

Биолог Трофимова: жуки, лимонницы и крапивницы проснутся раньше срока

Фото: iStock/TT

В столичном регионе раньше положенного срока активизируются некоторые виды насекомых из-за теплой весны. Об этом рассказала доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Ольга Трофимова.





Она пояснила, что жизненные функции насекомых зависят от температуры окружающей среды. Поэтому, как только столбики термометров перестают опускаться ниже 0 °С, а световой день увеличивается, они выбираются из укрытий.





«Первоначально активизируются те виды, которые зимуют в стадии взрослого насекомого. Это могут быть такие первопроходцы, как некоторые жуки, лимонницы, крапивницы и дневной павлиний глаз. Эти насекомые не опасны для растений, так как практически не питаются, а откладывают яйца и затем погибают», — отметила Трофимова в разговоре с «Известиями».

«Обычно вход в дупло дятлы делают на восток, но в этом году они начали делать вход на север. В народе считается, что если дятел делает дупло на север, значит, он ожидает жаркое лето», — сказал Глазков.