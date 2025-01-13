В «Газпроме» ожидаются массовые увольнения

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«Газпром» принял решение сократить почти в два раза центральный аппарат. Таким образом, будут уволены свыше полутора тысяч сотрудников, сообщает портал 47news со ссылкой на предложение зампреда правления корпорации Елены Илюхиной.
Численность сотрудников будет сокращена почти в два раза – с 4,1 тысячи до 2,5 тысячи человек.
В настоящее время осуществляется процедурное оформление уже принятого решения. Поводом для него стало исключение дублирующих функций и чрезмерных бюрократических процессов, повышение нацеленности на результат работников и оптимизация издержек на все уровнях управленческих и производственных процессов, отметили в «Газпроме».
В документе корпорации указано, что за последние 20 лет численность центрального аппарата «Газпрома» увеличилась в несколько раз, а фонд оплаты труда его работников превышает 50 миллиардов рублей в год.
Илюхина предложила направить высвобождаемые средства на проведение мероприятий по повышению мотивации оставшихся работников и развитию персонала. Кроме того, она заявляет о необходимости ускорить процесс автоматизации и цифровизации.
При этом отмечается, что эти средства вряд ли пойдут на повышение зарплат сотрудников, поскольку в таком случае сокращения нецелесообразны.
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В настоящее время осуществляется процедурное оформление уже принятого решения. Поводом для него стало исключение дублирующих функций и чрезмерных бюрократических процессов, повышение нацеленности на результат работников и оптимизация издержек на все уровнях управленческих и производственных процессов, отметили в «Газпроме».
В документе корпорации указано, что за последние 20 лет численность центрального аппарата «Газпрома» увеличилась в несколько раз, а фонд оплаты труда его работников превышает 50 миллиардов рублей в год.
Илюхина предложила направить высвобождаемые средства на проведение мероприятий по повышению мотивации оставшихся работников и развитию персонала. Кроме того, она заявляет о необходимости ускорить процесс автоматизации и цифровизации.
При этом отмечается, что эти средства вряд ли пойдут на повышение зарплат сотрудников, поскольку в таком случае сокращения нецелесообразны.
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Анастасия Чинкова