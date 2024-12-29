В Молдавии заявили, что не признают долг перед «Газпромом»

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Правительство Молдавии отказывается признавать наличие долга перед «Газпромом» за топливо после того, как российская компания приняла решение остановить поставки газа в страну с 1 января следующего года. Соответствующую информацию подтвердил премьер-министр республики Дорин Речан в соцсетях.
По его словам, правительство осуждает «репрессивную тактику» с российской стороны, а также «не признает никаких предполагаемых долгов, которые были признаны недействительными по результатам международного аудита».
Напомним, «Газпром» с 08:00 мск 1 января полностью прекратит поставлять газ в Молдавию из-за задолженности со стороны «Молдовагаза». В компании пояснили, что Кишинев регулярно не выполняет свои платежные обязательства по действующему контракту. Однако власти Молдавии, по словам Речана, по-прежнему «полны решимости» сделать всё возможное для обеспечения энергетической безопасности республики.
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Екатерина Коршунова