В «Газпроме» сообщили об убытках на сотни миллиардов рублей

Фото: iStock/Baloncici
Чистый убыток «Газпрома» по итогам 2023 года составил 629 миллиардов рублей. Об этом сообщили в компании.
Отмечается, что выручка предприятия снизилась на 26,8%, составив 8,542 триллиона.
Согласно данным за 2022 год, лидер российского газового рынка получил ,226 триллиона рублей прибыли. Прошлогодний показатель стал неожиданностью для аналитиков. По прогнозам, «Газпром» в 2023 году должен был получить прибыль в размере порядка 447 миллиардов рублей. Минимальные ожидания по прибыли составляли в прогнозе около 30 миллиардов рублей.
В связи с такими результатами, компания снизит инвестиции на 16% по сравнению с ранее запланированным уровнем. Также отмечается, что такая статистика привела в падению акций «Газпрома» на Мосбирже. Они упали на 4%, а затем установились на уровне 3,5% (157,5 рубля).
Читайте также:
Путин предоставил «Газпрому» право частично скрывать корпоративную информацию
«Газпром» пообещал к 2030 году полностью газифицировать Россию
ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch
Согласно данным за 2022 год, лидер российского газового рынка получил ,226 триллиона рублей прибыли. Прошлогодний показатель стал неожиданностью для аналитиков. По прогнозам, «Газпром» в 2023 году должен был получить прибыль в размере порядка 447 миллиардов рублей. Минимальные ожидания по прибыли составляли в прогнозе около 30 миллиардов рублей.
В связи с такими результатами, компания снизит инвестиции на 16% по сравнению с ранее запланированным уровнем. Также отмечается, что такая статистика привела в падению акций «Газпрома» на Мосбирже. Они упали на 4%, а затем установились на уровне 3,5% (157,5 рубля).
Читайте также:
Путин предоставил «Газпрому» право частично скрывать корпоративную информацию
«Газпром» пообещал к 2030 году полностью газифицировать Россию
ЕС призвал Россию отменить передачу «Газпрому» активов Ariston и Bosch
Анастасия Чинкова