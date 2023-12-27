«Газпром» пообещал к 2030 году полностью газифицировать Россию

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Глава «Газпрома» Алексей Миллер в ходе встречи с президентом РФ Владимиро Путиным заявил, что к 2030 году в России «абсолютно точно» будет выполнена задача по полной технически возможной газификации. Об этом пишет РИА Новости.
«Ваша задача, которая поставлена, по достижению 100% газификации в России в 2030 году, будет абсолютно точно выполнена», — цитирует агентство слова главы «Газпрома».
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