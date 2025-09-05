В ГД назвали среднюю зарплату россиян
Бессараб: в России средняя зарплата уже составляет порядка 100 тысяч рублей
Средняя зарплата в России составляет порядка 100 тысяч рублей. Такие данные привела член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Депутат пояснила, что рост зарплат обусловлен наличием высоких технологий и высокопрофессиональных кадров.
«У нас есть планы к 2030 году увеличить минимальный размер оплаты труда до 35 тыс. рублей, сегодня он составляет 22 440 рублей. Это достаточно амбициозные планы, потому что это позволит увеличить заработные платы по всем отраслям экономики и на каждом уровне квалификации работающего», — отметила Бессараб в беседе с RT.
По её словам, на сегодняшний день в России есть много возможностей для обучения и переобучения, которые позволяют быть востребованными на рынке труда.
Тем временем стало известно, что более половины россиян откладывают деньги ежемесячно. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования группы «Ренессанс страхование».
«Среди тех семей, которым удается сформировать накопления, каждая третья (39%) отмечает, что откладывает сумму в размере 10–20 тысяч рублей ежемесячно. Еще 31% пока не могут потратить на подушку безопасности более 10 тысяч в месяц. Почти каждый пятый (19%) старается отложить от 20 до 30 тысяч рублей», — говорится в материале.
Всего 11% опрошенных могут отложить более 30 тысяч рублей ежемесячно.