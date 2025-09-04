Зарплаты некоторых бюджетников возрастут на 7,6% с 1 октября 2025 года
С 1 октября в России произойдет увеличение на 7,6% заработных плат для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ правительства.
Повышение оплаты труда затронет людей, чья заработная плата регулируется в соответствии с постановлением правительства от 2008 года, когда были введены новые системы оплаты труда для некоторых категорий работников.
«Федеральные госорганы и федеральные государственные учреждения должны принять меры по увеличению с 1 октября 2025 года обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда (...) на 7,6%», — говорится в материале.
Ранее была названа сфера с самым высоким «зарплатным минимумом» в России. «Победителем» стал IT‑сектор, где в среднем «зарплатный минимум» составляет 180–200 тысяч рублей. Так, backend‑разработчики зарабатывают около 200 тысяч, data scientist — примерно 260 тысяч, а product manager — около 245 тысяч в месяц.
В начале сентября аналитики сервиса «Авито Работы» подвели итоги лета 2025 года и выявили самые востребованные и высокооплачиваемые вакансии на российском рынке труда.
Исследование показало, что в категории рабочих и линейных профессий наибольшим спросом пользовалась вакансия слесаря, со средним зарплатным предложением в 97 133 рубля в месяц.