Зарплаты некоторых бюджетников возрастут на 7,6% с 1 октября 2025 года

04 сентября 2025, 02:51

Фото: iStock/blinow61

С 1 октября в России произойдет увеличение на 7,6% заработных плат для работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений, федеральных государственных органов и гражданского персонала воинских частей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ правительства.





Повышение оплаты труда затронет людей, чья заработная плата регулируется в соответствии с постановлением правительства от 2008 года, когда были введены новые системы оплаты труда для некоторых категорий работников.





«Федеральные госорганы и федеральные государственные учреждения должны принять меры по увеличению с 1 октября 2025 года обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда (...) на 7,6%», — говорится в материале.