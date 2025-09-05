В Госдуме предложили покрывать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам

05 сентября 2025, 03:49

Фото: istockphoto/Vershinin

Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили ввести полную компенсацию стоимости лекарств для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного размера регионального прожиточного минимума. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.





Инициатива предусматривает создание механизма полной компенсации стоимости назначенных лекарственных препаратов для пенсионеров, чей доход не превышает 1,5-кратного размера регионального прожиточного минимума. Финансирование предлагается осуществлять за счет федерального бюджета.



Авторы подчеркивают, что российские пенсионеры остаются одной из наиболее социально незащищенных категорий граждан. В отличие от многодетных семей или работников с низкими зарплатами, у большинства пожилых людей отсутствуют льготы и дополнительные выплаты, что вынуждает их полагаться исключительно на пенсионное обеспечение.





«Если учесть, что в этом году в зависимости от территории ежемесячный прожиточный минимум пенсионера составляет 12-17 тысяч рублей, а пенсии многих из них даже не доходят до 20 тысяч рублей, то реализация инициативы позволит поддержать десятки миллионов граждан преклонного возраста», — отметил Миронов.