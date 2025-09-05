В Госдуме предложили покрывать расходы на лекарства малоимущим пенсионерам
Депутаты Госдумы Сергей Миронов и Яна Лантратова предложили ввести полную компенсацию стоимости лекарств для пенсионеров с доходом ниже 1,5-кратного размера регионального прожиточного минимума. Соответствующее обращение направлено министру здравоохранения Михаилу Мурашко.
Инициатива предусматривает создание механизма полной компенсации стоимости назначенных лекарственных препаратов для пенсионеров, чей доход не превышает 1,5-кратного размера регионального прожиточного минимума. Финансирование предлагается осуществлять за счет федерального бюджета.
Авторы подчеркивают, что российские пенсионеры остаются одной из наиболее социально незащищенных категорий граждан. В отличие от многодетных семей или работников с низкими зарплатами, у большинства пожилых людей отсутствуют льготы и дополнительные выплаты, что вынуждает их полагаться исключительно на пенсионное обеспечение.
«Если учесть, что в этом году в зависимости от территории ежемесячный прожиточный минимум пенсионера составляет 12-17 тысяч рублей, а пенсии многих из них даже не доходят до 20 тысяч рублей, то реализация инициативы позволит поддержать десятки миллионов граждан преклонного возраста», — отметил Миронов.
Лантратова добавила, что такая мера не только снизит финансовую нагрузку на пенсионеров, но и повысит приверженность лечению, сократит число осложнений и госпитализаций. По данным Социального фонда России, на 1 июля 2025 года в стране проживает 40,8 миллиона пенсионеров.