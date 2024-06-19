В ГД пояснили, почему в РФ не принимают закон, регулирующий торговую наценку

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В Госдуме вернулись к рассмотрению законопроекта, согласно которому можно регулировать торговую наценку на социально значимую категорию товаров. Что мешает принятию данного закона, рассказал депутат ГД Олег Нилов.
По его словам, наценка на товары первой необходимости в России не должна превышать 10%.
Он напомнил, что в списке значится порядка 40 социально значимых продуктов, а каждый крупный маркет продает десятки тысяч наименований продуктов. Таким образом, Нилов считает, что производителям основных продуктов питания стоит разрешить торговать не только на своих участках, но и на площадях, и в других местах.
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«Принятию данного законопроекта мешает лоббизм торговой силы, в том числе мощные ретейловские объединения, спекулятивные объединения – эти нездоровые силы пока побеждают авторов инициативы. Приводятся доводы о том, что мы живем в рыночном государстве и в рыночном мире. Рост зарплат пока отстает от роста цен», — рассказал Нилов в разговоре с Общественной Службой Новостей.
Он напомнил, что в списке значится порядка 40 социально значимых продуктов, а каждый крупный маркет продает десятки тысяч наименований продуктов. Таким образом, Нилов считает, что производителям основных продуктов питания стоит разрешить торговать не только на своих участках, но и на площадях, и в других местах.
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Элина Позднякова