Экономист Шедько предрёк рост цен на продукты питания в России

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Доктор экономических наук, профессор кафедры государственного и муниципального управления Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько спрогнозировал рост цен на продукты питания в июне на 0,1%.
«На цены будет влиять сезон летних отпусков, снижение цен на плодоовощную продукцию, меры денежно-кредитной политики. Ситуация критичной не представляется, рост зарплат опережает инфляцию», — пояснил в беседе с Газета.ру Шедько.
Ранее генеральный директор «Клуба профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский в беседе с «Радио 1» заявил, что отечественное вино ни в чём не уступает зарубежным винодельческим аналогам, однако из-за нехватки собственного винодельческого материала Россия зависит от импорта.
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Мелисса Тимофеева