Совет Федерации одобрил закон о запрете распространения рекламы для иноагентов

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Совет Федерации Федерального собрания РФ одобрил закон о запрете для иноагентов распространять рекламу на информационных ресурсах российских физических и юридических лиц.
Государственная дума РФ приняла этот закон в третьем чтении в конце февраля, напоминает РИА Новости. Этот законодательный акт также запрещает гражданам и российским компаниям размещать рекламу на каких-либо ресурсах иностранных агентов. За нарушение закона предусмотрено наказание в виде штрафа: до 50 тысяч рублей — для физических лиц, до 500 тысяч рублей — для юридических лиц.
Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму группой депутатов 15 февраля 2024 года. Среди авторов инициативы были лидеры партий КПРФ, «Справедливая Россия — за правду» и ЛДПР Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Леонид Слуцкий, а также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
Теперь, после одобрения Советом Федерации, закон должен подписать российский президент Владимир Путин. Через десять дней после этого законодательный акт вступит в силу.
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Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму группой депутатов 15 февраля 2024 года. Среди авторов инициативы были лидеры партий КПРФ, «Справедливая Россия — за правду» и ЛДПР Геннадий Зюганов, Сергей Миронов и Леонид Слуцкий, а также спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
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Александр Бойцов