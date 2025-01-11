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Стал известен точный размер индексации социальных пенсий

Депутат Чаплин: с апреля 2025 года социальные пенсии проиндексируют на 14,75%
Фото: iStock/Thanmano

Фото: iStock/Thanmano

В России с апреля 2025 года ожидается повышение социальных пенсий на 14,75%. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, представляющий партию «Единая Россия». Согласно предоставленной информации, увеличение коснется всех получателей социальной пенсии.
«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал Чаплин РИА Новости.
Депутат отметил, что в результате индексации средний размер социальной пенсии к концу 2025 года составит 15 456 рублей. Это решение направлено на улучшение финансового положения граждан.



Ранее «Радио 1» передавало, что в 2025 году изменяются условия выхода на пенсию из-за пенсионной реформы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#пенсии
#единая россия
#никита чаплин
#пенсионеры
Телеканалу «ТВ Центр» грозит многомиллионный штраф за пропаганду ЛГБТ*
«ТВ Центр» обвинили в пропаганде ЛГБТ* и за это канал ждет штраф на 4 млн рублей
11 января 2025, 05:02

Фото: iStock/utah778

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол в отношении телеканала «ТВ Центр». Как следует из судебной картотеки, протокол составлен по статье, связанной с пропагандой ЛГБТ*, предполагающей распространение информации о нетрадиционных сексуальных отношениях среди несовершеннолетних.
Согласно статье 6.21.2 КоАП РФ, телеканалу грозит административный штраф до 4 миллионов рублей или приостановление деятельности сроком до 90 суток, пишет ТАСС.

Протокол касается распространения информации, которая может демонстрировать нетрадиционные сексуальные отношения или побуждать несовершеннолетних к смене пола.

На данный момент решение о дате судебного заседания по данному делу не принято.

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#суд
#штраф
#лгбт
#рф
#телевидение
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Times: в Британии в день умирает около 50 человек из-за ожидания в больницах
11 января 2025, 03:25

Фото: iStock/globalmoments

Около 50 человек ежедневно умирают в Великобритании из-за задержек в оказании медицинской помощи. Как сообщает издание Times, больницы не справляются с сезонным наплывом пациентов.
Основные проблемы связаны с перегрузкой отделений неотложной помощи, где время ожидания может достигать 50 часов.

В декабре 2024 года почти 167 тысяч человек ждали помощи более 12 часов. Анализ данных показал, что избыточные смерти из-за задержек выросли до 16 тысяч за год. Это катастрофические показатели, подчеркивающие глубину кризиса в системе здравоохранения страны.

Ранее Times писало о критической нехватке коек в больницах и жалобах пациентов, которым приходится ждать помощи в коридорах или даже в машинах скорой помощи. Проблема обостряется сезонным ростом случаев гриппа и других вирусных заболеваний.

Министр здравоохранения Уэс Стритинг выразил сожаление и глубокий стыд по поводу ситуации в системе здравоохранения. В частности, он отметил, что такие условия недопустимы для пациентов, которые нуждаются в срочной медицинской помощи.

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TikTok резко засбоил в РФ: тысячи жалоб от пользователей
TikTok дал сбой в России, набралось более 5 тыс. жалоб от пользователей
11 января 2025, 01:08

Фото: скриншот с сайта downdetector.su

Пользователи в России столкнулись со сбоями в работе популярной социальной сети TikTok. Согласно данным сервиса Downdetector, в ночь с 10 на 11 января было зарегистрировано почти 6 тысяч жалоб. Основные проблемы связаны с загрузкой ленты рекомендованных видеороликов и фотографий.
TikTok является одной из самых популярных социальных сетей в России.

В ТАСС также подтвердили, что сервис работает нестабильно: многие пользователи не могут получить доступ к контенту. На данный момент неизвестно, что стало причиной сбоев, однако такие проблемы вызывают значительное недовольство среди аудитории платформы.

Ближе к часу ночи (по мск) количество жалоб пошло на спад.

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Крупнейший в Подмосковье физкультурно-оздоровительный комплекс готов к открытию
10 января 2025, 22:53

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Главгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию физкультурно-оздоровительного комплекса в Реутове. В нём будет располагаться самый большой фитнес-клуб Московской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
На всех этапах застройщика – компанию ООО «Фитнес» – сопровождали менеджеры Центра содействия строительству при правительстве Московской области.
«В трёхэтажном здании площадью более 14,5 тыс. кв. м. оборудовали спортзалы, буфеты, раздевалки, душевые, тренерские, комнаты отдыха и VIP-зону. В муниципальную собственность передадут большой многофункциональный зал, где смогут заниматься около 500 воспитанниц спортшколы художественной гимнастики. В остальных помещениях ФОКа откроют самый большой в области фитнес-клуб», – рассказали в ведомстве.
Для посетителей оборудовали восемь бассейнов, три из которых - под открытым небом. Два будут работать круглый год. Особенностью ФОКа станет термальный комплекс с финской сауной, русской, японской и можжевеловой банями, а также хамамом. На территории комплекса предусмотрена парковка на 100 автомобилей.

По данным подмосковного Главгосстройнадзора, инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей. Благодаря возведению ФОКа будет создано 200 рабочих мест.

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#главгосстройнадзор мо
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Школа Котельников вошла в пилотный проект по профилактике детской травли
10 января 2025, 22:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Котельниковская средняя общеобразовательная школа №2 стала участником пилотного проекта по профилактике травли среди детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьёва в тестовом режиме запущен чат-бот «Бесконфликтная школа». В рекреационных зонах школы разместили QR-коды, которые дети могут отсканировать, чтобы сообщить о случаях травли. Вся информация из бота будет оперативно передана в аппарат областного детского правозащитника Ксении Мишоновой, где будет проверяться и обрабатываться вместе с психологами, педагогами и медиаторами», – отметили в администрации.
QR-код в каждой школе является уникальным, поэтому нужно сканировать его именно в своей образовательной организации.

Ранее Мишонова объявила, что, помимо Котельников, сервис в тестовом режиме доступен в школах Химкок, Красногорска и Балашихи.

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Стала известна стоимость одного пенсионного балла в 2025 году
Сенатор Епифанова: стоимость пенсионного балла в 2025 году составит 60,5 тысяч
10 января 2025, 22:35

Фото: iStock/Inside Creative House

Стоимость одного пенсионного балла в 2025 году составит порядка 60,5 тысяч рублей, по такой цене их можно будет докупить при нехватке страхового стажа или пенсионных баллов. Об этом заявила российский сенатор Ольга Епифанова. По ее мнению, не имеет смысла покупать больше одного-двух баллов.
При этом стоимость одного балла в пенсии — 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8728,73 рубля. Таким образом, если человек накопил около 100 баллов, то с учетом фиксированной выплаты его пенсия составит порядка 23 тысяч рублей.
«Во-первых, каждый год можно купить только определенное число баллов. Во-вторых, надо быть готовыми к тому, что стоит это недешево, поскольку сумма рассчитывается как 22% от минимального размера оплаты труда и вместе с МРОТ ежегодно растет», — отметила сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил другие изменения 2025 года — порядок выдачи больничных. В разговоре с RT парламентарий пояснил, что суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, вызванной заболеваниями, планируется снизить на 15% к 2030 году ради принятия населением активного образа жизни.
«Запланировано активное продвижение регулярных медицинских осмотров и диспансеризации, а также популяризация физической культуры и спорта в обществе. Регулярная физическая активность будет стимулироваться на всех уровнях», — рассказал Чаплин.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве в выходные
Синоптик Позднякова: в субботу в Москве ожидаются дожди и температура выше нуля
10 января 2025, 22:31

Фото: iStock/mzabarovsky

В Москве в субботу ожидаются небольшие дожди и температура выше нуля. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее информации, 11 января будет дождливым и теплым, как ночью, так и днем — до +4 градусов.
В сравнении с климатической нормой, отметила метеоролог в беседе с RT, температура будет выше на 6-7 градусов.
«Поэтому таяние снега у нас продолжится, и мы можем остаться местами вообще без снежного покрова»», — рассказала специалист.
На следующий день, 12 января, погода в столице останется пасмурной, а во второй половине обещают дождь со снегом, рассказали «Известиям» в сервисе «Яндекс Погода». Днем ожидается температура около нуля, а к вечеру она опустится до -1. Ветер слабый, с порывами до 3,2 метров в секунду.
«По информации синоптиков, в Подмосковье условия останутся аналогичными столичным: во второй половине дня будет идти дождь со снегом, а температура будет на уровне московских значений или на один градус ниже», — говорится в материале.
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#ветер
#метеоролог
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Названы самые надежные китайские кроссоверы для русской зимы
Автоэксперт Рязанов назвал три надежных китайских кроссовера для русской зимы
10 января 2025, 22:18

Фото: iStock/LeManna

Geely Atlas Prо, Chery Tiggo 8 Pro Max и Haval Dargo являются самыми надежными китайскими кроссоверами для русской зимы, заявил технический директор автомобильного маркетплейса Fresh Максим Рязанов. По его мнению, первый оснащен пакетом зимних опций и высоким клиренсом, а второй имеет спортивное шасси и электронных помощников для устойчивости при поворотах и в заносах.
«Haval Dargo отличается приличным дорожным просветом — 200 мм, а также специальной адаптацией для эксплуатации в российские зимы — в новых версиях добавлен обогрев зеркал, кресел, руля и стеклоомывателя. Кроме того, бачок для «незамерзайки» увеличен до 4,5 литров», — пояснил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
При этом автоэксперт Владимир Сажин напомнил о важности качественной омывающей жидкости в зимний период. В разговоре с Общественной Службой Новостей он подчеркнул, что хорошая жидкость не замерзает даже при -30 градусах мороза.
«Если после использования омывателя вы чувствуете головокружение, жжение в глазах или недомогание, это может быть связано с вредными веществами в составе жидкости. Кроме того, такие жидкости могут повреждать лакокрасочное покрытие и резиновые элементы автомобиля», — рассказал специалист.
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Эксперт Валинуров: карьерные амбиции являются навязанным идеалом
10 января 2025, 22:15

Фото: iStock/littlehenrabi

Карьерные амбиции являются навязанным идеалом, а не жизненной необходимостью, отсутствие стремлений в работе — совершенно нормально, считает карьерный консультант Ильгиз Валинуров. По его мнению, гораздо важнее спокойствие, удовольствие от ежедневной работы и гармония с собой.
«Такие истории зачастую просто придуманы. Это что-то внешнее, то, что рекомендуется. Но это совершенно точно не является обязательным», — пояснил консультант в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом большинство опрошенных россиян намерены активно заниматься карьерой в 2025 году. К соответствующим выводам пришло исследование hh.ru, с которым ознакомились «Известия». Однако в сравнении с прошлым годом их число снизилось — с 65% до 57%.
«Вместе с тем развитие карьеры больше волнует мужчин, чем женщин (59% против 55%). Забота о семье одинакова важна и для тех, и для других (по 53%). При этом женщины значительно чаще мужчин планируют тратить время на саморазвитие (42% против 35%) и на здоровье (41% против 33%)», — говорится в материале.
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