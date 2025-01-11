Стал известен точный размер индексации социальных пенсий

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В России с апреля 2025 года ожидается повышение социальных пенсий на 14,75%. Об этом сообщил депутат Госдумы Никита Чаплин, представляющий партию «Единая Россия». Согласно предоставленной информации, увеличение коснется всех получателей социальной пенсии.
«С апреля 2025 года социальные пенсии увеличатся на 14,75%», — сказал Чаплин РИА Новости.Депутат отметил, что в результате индексации средний размер социальной пенсии к концу 2025 года составит 15 456 рублей. Это решение направлено на улучшение финансового положения граждан.
Ранее «Радио 1» передавало, что в 2025 году изменяются условия выхода на пенсию из-за пенсионной реформы. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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