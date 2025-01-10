Стала известна стоимость одного пенсионного балла в 2025 году

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Стоимость одного пенсионного балла в 2025 году составит порядка 60,5 тысяч рублей, по такой цене их можно будет докупить при нехватке страхового стажа или пенсионных баллов. Об этом заявила российский сенатор Ольга Епифанова. По ее мнению, не имеет смысла покупать больше одного-двух баллов.
При этом стоимость одного балла в пенсии — 142,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости — 8728,73 рубля. Таким образом, если человек накопил около 100 баллов, то с учетом фиксированной выплаты его пенсия составит порядка 23 тысяч рублей.
В то же время депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил другие изменения 2025 года — порядок выдачи больничных. В разговоре с RT парламентарий пояснил, что суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, вызванной заболеваниями, планируется снизить на 15% к 2030 году ради принятия населением активного образа жизни.
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«Во-первых, каждый год можно купить только определенное число баллов. Во-вторых, надо быть готовыми к тому, что стоит это недешево, поскольку сумма рассчитывается как 22% от минимального размера оплаты труда и вместе с МРОТ ежегодно растет», — отметила сенатор в беседе с «Газетой.Ru».
В то же время депутат Госдумы Никита Чаплин разъяснил другие изменения 2025 года — порядок выдачи больничных. В разговоре с RT парламентарий пояснил, что суммарную продолжительность временной нетрудоспособности работающих россиян, вызванной заболеваниями, планируется снизить на 15% к 2030 году ради принятия населением активного образа жизни.
«Запланировано активное продвижение регулярных медицинских осмотров и диспансеризации, а также популяризация физической культуры и спорта в обществе. Регулярная физическая активность будет стимулироваться на всех уровнях», — рассказал Чаплин.Читайте также:
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Данил Пономарев