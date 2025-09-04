В ГД спрогнозировали уровень ключевой ставки в октябре
Депутат Никитин: ЦБ снизит ключевую ставку до 15-16% в октябре
В октябре ЦБ может снизить ключевую ставку до 15-16%. Такое развитие событий не исключил депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин.
Напомним, 25 июля Банк России снизил ключевую ставку до 18%.
«Прогноз на заседание 24 октября предполагает высокую вероятность очередного снижения ключевой ставки ЦБ — на один или половину процентного пункта — при условии сохранения благоприятной инфляционной динамики», — пояснил Никитин в разговоре с «Газетой.Ru».
По его мнению, на ближайшем заседании ЦБ, которое состоится 12 сентября, «ключ» понизят до 17% на фоне устойчиво низкой инфляции в последние недели.
Тем временем глава Сбербанка Герман Греф на брифинге в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что для оживления экономики РФ необходимо снижение ключевой ставки хотя бы до 12% годовых.
В связи с этим член генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт», экономист Олег Николаев пояснил, на каких расчётах основана данная оценка, его слова приводят argumenti.ru.
«Откуда взялась цифра 12%? Очевидно, из прошлогоднего расчета среднеотраслевой рентабельности, который делала ФНС. Средняя рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) по всем видам экономической деятельности составила 12,7%, рентабельность активов – 6,1%», — пояснил Николаев.
Он добавил, что предприятия вынуждены платить дорогие кредиты.
Тем не менее, по словам экономиста, одним уменьшением ставки не обойтись. Государству всё равно придётся вложить деньги, чтобы разогнать тормозящий гражданский сектор.