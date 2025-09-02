В Казани в четыре раза выгоднее арендовать квартиру, чем платить ипотеку

02 сентября 2025, 17:17

Фото: iStock/TannySolt

В Казани в четыре раза выгоднее арендовать однокомнатную квартиру, чем платить ипотеку за то же самое жилье. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев.





В беседе с «Татар-информ» он отметил, что сегодня ставка по рыночной ипотеке превышает 20% годовых, а ставка найма составляет не более 5% по отношению к стоимости квартиры. Из этого следует, что ежемесячный платеж по ипотеке в четыре раза превышает платеж ​за аренду ​жилья.





«То есть если не считать первого взноса, то платеж по ипотеке за однокомнатную квартиру на вторичном рынке в Казани в 4 раза превышает среднюю ставку за аренду аналогичной квартиры», — сказал Апрелев.

