Экономист рассказала, когда в РФ можно будет взять ипотеку на приемлемых условиях

03 сентября 2025, 22:45

Экономист Куликова: сегодня оформление ипотеки является нецелесообразным

Фото: iStock/Evkaz

На сегодняшний день оформление ипотеки является нецелесообразным для тех, кто не попадает под льготные программы. Так считает экономист Татьяна Куликова.





Она отметила, что резкого снижения ставок в ближайшее время не ожидается, тем не менее льготную ипотеку можно оформлять и сейчас.





«Сейчас очень сильный оптимизм по поводу того, что Центробанк начнет снижать ставку, и многие думают, что ипотеку можно взять под высокий процент и перекредитоваться через полгода. Но этого не будет», — сказала Куликова в беседе с Pravda.Ru.