Экономист рассказала, когда в РФ можно будет взять ипотеку на приемлемых условиях
Экономист Куликова: сегодня оформление ипотеки является нецелесообразным
На сегодняшний день оформление ипотеки является нецелесообразным для тех, кто не попадает под льготные программы. Так считает экономист Татьяна Куликова.
Она отметила, что резкого снижения ставок в ближайшее время не ожидается, тем не менее льготную ипотеку можно оформлять и сейчас.
«Сейчас очень сильный оптимизм по поводу того, что Центробанк начнет снижать ставку, и многие думают, что ипотеку можно взять под высокий процент и перекредитоваться через полгода. Но этого не будет», — сказала Куликова в беседе с Pravda.Ru.
По словам эксперта, в ближайший год быстрого смягчения денежно-кредитной политики не произойдёт.
Она считает, что улучшение кредитных условий произойдёт только тогда, когда станет понятно, будет ли следующая волна инфляции. Таким образом, Куликова посоветовала не спешить с обычной ипотекой, а подождать ещё год.
Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин не исключил, что ЦБ на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку ещё на 2% — до 16%.