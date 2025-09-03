Достижения.рф

Экономист рассказала, когда в РФ можно будет взять ипотеку на приемлемых условиях

Экономист Куликова: сегодня оформление ипотеки является нецелесообразным
Фото: iStock/Evkaz

На сегодняшний день оформление ипотеки является нецелесообразным для тех, кто не попадает под льготные программы. Так считает экономист Татьяна Куликова.



Она отметила, что резкого снижения ставок в ближайшее время не ожидается, тем не менее льготную ипотеку можно оформлять и сейчас.

«Сейчас очень сильный оптимизм по поводу того, что Центробанк начнет снижать ставку, и многие думают, что ипотеку можно взять под высокий процент и перекредитоваться через полгода. Но этого не будет», — сказала Куликова в беседе с Pravda.Ru.

По словам эксперта, в ближайший год быстрого смягчения денежно-кредитной политики не произойдёт.

Она считает, что улучшение кредитных условий произойдёт только тогда, когда станет понятно, будет ли следующая волна инфляции. Таким образом, Куликова посоветовала не спешить с обычной ипотекой, а подождать ещё год.

Ранее первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин не исключил, что ЦБ на ближайшем заседании может снизить ключевую ставку ещё на 2% — до 16%.
Элина Позднякова

