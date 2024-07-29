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Восемь танков Leopard 1A5, а также 21 тысячу боеприпасов для зенитки Gepard и десять беспилотников передала Германия в сотрудничестве с Данией украинской стороне. Об этом говорит обновленный список поставленной киевскому режиму техники на сайте германского правительства.
Кроме того, теперь в распоряжении Украины имеется две броне-ремонтно-эвакуационные машины (БРЭМ) Bergepanzer 2, примерно 25 тысяч касок, десяток радиолокационных станций и полевой госпиталь.
После начала спецоперации на Украине недружественные к России государства стали помогать украинским неонацистам в военном и финансовом плане. Кроме того, страны коллективного Запада фактически объявили России экономическую войну с началом антироссийских санкций.
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Никита Кротов