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Европа под руководством Германии готовится вступить в войну с Россией, именно на это указывает план Берлина перебросить солдат западных стран к российской границе. Так считает обозреватель Драголюб Боснич, его слова передает портал InfoBRICS.
«Однако, похоже, они (европейские элиты – ред.) снова взялись за старое. Германия готовится разместить 800 тысяч военнослужащих НАТО для противодействия "российской угрозе" в Восточной Европе», — заявил Боснич.
По его словам, Запад занимается эскалацией конфликта, постепенно превращаясь в военный альянс, настроенный на открытый конфликт с РФ.
Боснич считает, что Москва будет вынуждена продемонстрировать всем свою «разрушительную мощь» и указать Европе на ее место – «на коленях с просьбами о пощаде».
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Элина Позднякова