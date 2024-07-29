Берлин настаивает на размещении американских средств сдерживания

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Представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн завила, что в правительстве страны приняли к сведению слова президента России Владимира Путина о чреватости размещения дальнобойных американских ракет на территории страны. Однако Бундестаг настаивает на размещении средств сдерживания.
«Мы принимаем слова Путина к сведению. Также Германия очень подробно объяснила, почему существует необходимость разместить это оружие», — приводит слова Хоффманн РИА Новости.
Хоффманн заявила, что размещение американских ракет в Германии продиктовано тем, что Россия изменила стратегический баланс в Европе и угрожает ее стране и ЕС в целом своими крылатыми ракетами.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия будет считать себя свободной от моратория по ракетам средней и меньшей дальности в случае появления таких ракет в Германии.
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