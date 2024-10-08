Политика западных санкций не имеет права на существование, заявил Алиев

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Политика западных санкционных ограничений не имеет права на существование, тем более, когда они принимаются вне закона. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев, комментарий которого в своём Telegram-канале представил журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Он подчеркнул, что санкции, вводимые Западом, принимаются незаконно и необоснованно. В связи с этим, азербайджанская стороны выступает против любых подобных ограничений и считает, что международное сообщество должно консолидировано выражать свою позицию.
Алиев также вспомнил, что против Баку были наложены санкции ещё в 1992 году. Тогда Запад по надуманному обвинению в том, что страна якобы блокирует Армению, ввёл ограничения. Но на деле именно азербайджанские территории в этот момент находились под армянской оккупацией.
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Анастасия Чинкова