Британия ввела санкции против РХБЗ ВС РФ и их начальника Кириллова

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Великобритания пополнила санкционный список, внеся в него войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России и начальника этих войск Игоря Кириллова. Об этом сообщается на сайте правительства страны.
Также в реестр вошли 27-й и 33-й Центральные научно-исследовательские испытательные институты Минобороны России.
В представленном кабмином документе указано, что постановлением предусматривается введение финансовых ограничений против лиц, якобы участвующих или якобы вовлечённых в запрещённую деятельность, связанную с химическим оружием.
Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что обвинения в отношении Москвы в применении химоружия безосновательны, а действия Вашингтона дискредитируют ОЗХО, подтвердившую уничтожение такого вида вооружения в России.
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В представленном кабмином документе указано, что постановлением предусматривается введение финансовых ограничений против лиц, якобы участвующих или якобы вовлечённых в запрещённую деятельность, связанную с химическим оружием.
Ранее постпредство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявило, что обвинения в отношении Москвы в применении химоружия безосновательны, а действия Вашингтона дискредитируют ОЗХО, подтвердившую уничтожение такого вида вооружения в России.
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Анастасия Чинкова