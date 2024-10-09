В Еврокомиссии объяснили суть нового санкционного режима против России

Фото: iStock/Mihrzn
Новый санкционный режим позволит жёстко реагировать на дестабилизирующую деятельность России в отношении Евросоюза, заявил официальный представитель Еврокомиссии Педро Фонсека Монис в беседе с РБК.
Он подчеркнул, что рассматриваемый в настоящее время санкционный режим будет направлен против лиц и организаций, которые вовлечены в довольно широкий спектр «гибридных действий России против блока», а также его сторонников и союзников.
Ранее сообщалось, что Совет Евросоюза утвердил новые санкционные ограничения в отношении России за осуществление, как там выразились, «дестабилизирующей деятельности». Этими ограничениями ЕС планирует противостоять вмешательству в проведение выборов и работы демократических институтов, а также угрозам и саботажу экономики стран объединения, манипулированию сведениями, киберугрозам и иной деятельности.
Читайте также:
Политика западных санкций не имеет права на существование, заявил Алиев
Британия ввела санкции против РХБЗ ВС РФ и их начальника Кириллова
США намерены ввести санкции против российского гелия
Анастасия Чинкова