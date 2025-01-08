В Германии заявили о самом затяжном за последние 75 лет кризисе

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Экономика Германии находится в самом затяжном кризисе за последние 75 лет. В 2025 году выхода из него не предвидится, сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на исследование Союза работодателей металлургической и электротехнической промышленности ФРГ Gesamtmetall.
Отмечается, что экономика Германии находится в упадке дольше, чем когда-либо с 1949 года.
Глава союза Штефан Вольф заявил, что перспектив улучшения экономической ситуации в настоящее время нет.
По данным издания, потеря благосостояния хорошо заметная, поскольку ВВП страны на 6,5% ниже тенденций роста, которая наблюдается на протяжении нескольких десятилетий. В перерасчёте на современные расценки это соответствует потере более 270 млрд евро в год.
Результаты исследования компании YouGov показывают, что подавляющее большинство жителей Германии недовольны экономическим положением в стране. При этом далеко не многие ожидают улучшения ситуации в ближайшие десять лет.
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Глава союза Штефан Вольф заявил, что перспектив улучшения экономической ситуации в настоящее время нет.
По данным издания, потеря благосостояния хорошо заметная, поскольку ВВП страны на 6,5% ниже тенденций роста, которая наблюдается на протяжении нескольких десятилетий. В перерасчёте на современные расценки это соответствует потере более 270 млрд евро в год.
Результаты исследования компании YouGov показывают, что подавляющее большинство жителей Германии недовольны экономическим положением в стране. При этом далеко не многие ожидают улучшения ситуации в ближайшие десять лет.
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Анастасия Чинкова