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Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил в соцсети Х, что Германия через третьи лица закупает российские энергоносители.
В своей публикации Гленн Дизен сослался на бывшего министра финансов Оскара Лафонтена. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии подчеркнул, что Лафонтен раскрыл факты, которые даже не дозволяют обсуждать.
Дизен уточнил, что санкции приносят пользу Соединённым Штатам Америки и ноносят вред Европе.
Ранее сообщалось, что потребление газа в ФРГ в настоящем отопительном сезоне — с октября по декабрь — выросло на 5,8% в отличие от идентичного периода 2023 года. Власти страны призывают немцев продолжать экономить на нём.
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Дизен уточнил, что санкции приносят пользу Соединённым Штатам Америки и ноносят вред Европе.
«США атаковали энергетическую инфраструктуру Европы. Германия по-прежнему покупает российские энергоносители через третьих лиц», — обращалось внимание в публикации.
Ранее сообщалось, что потребление газа в ФРГ в настоящем отопительном сезоне — с октября по декабрь — выросло на 5,8% в отличие от идентичного периода 2023 года. Власти страны призывают немцев продолжать экономить на нём.
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Ольга Енгалычева