Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ Rzeczpospolita: Оппозиция в ФРГ поддержала отправку немецких военных на Украину

Rzeczpospolita: Оппозиция в ФРГ поддержала отправку немецких военных на Украину

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Никакой альтернативы размещению военного контингента Германии на Украине после завершения конфликта просто не существует. Об этом заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер.


Его цитирует польское издание Rzeczpospolita. По словам политика, Германия должна вмешаться в события на Украине «в нужное время с хорошо оснащенными войсками». Он также подчеркнул, что действия немецких миротворцев должны быть тщательно взвешены и предприниматься в рамках тесной координации с Евросоюзом и НАТО.

Ранее глава ХДС, кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии надлежит участвовать в миротворческой миссии на Украине только на основе консенсуса, а не конфликта с Россией.

Читайте также:

Небензя назвал страны, которым не будет места в Совбезе ООН

В Киеве допустили завершение конфликта с гарантиями и без членства в НАТО

FP: ЕС отправит 100 военных на Украину после стабилизации линии фронта
#политика
#пост
#германия
#фрг
#нато
#украина
#конфликт
В США назвали решение Трампа, которое уничтожит НАТО
The Hill: присоединение Гренландии к США станет концом НАТО
04 января 2025, 13:47

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

НАТО грозят катастрофические последствия в случае реализации плана избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Гренландии к Штатам. Об этом сообщает издание The Hill.
Отмечается, что захват Гренландии при возражении Дании, являющейся членом НАТО, означает конец Североатлантического блока, поскольку ни один альянс не сможет выжить, если его ведущая держава нарушает территориальную целостность другого участника.

В декабре Трамп назвал «абсолютной необходимостью» для США владеть Гренландией. Таким заявлением он прокомментировал решение о назначении экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри новым американским послом в Дании.

Читайте также:

В США прокомментировали последствия решения Трампа купить Гренландию

Трамп вновь заявил о желании сделать Гренландию частью США

В Гренландии ответили на слова Трампа о приобретении острова
#дональд трамп
#нато
#сша
#политика
#дания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Грузия депортирует 25 иностранцев, участвовавших в акциях протеста
04 января 2025, 13:24

Фото: iStock/Anton Litvintsev

МВД Грузии приступило к процедуре выдворения из страны 25 граждан иностранных государств, который участвовали в протестных акциях в ноябре-декабре 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Отмечается, что в числе лиц, которых Департамент миграции МВД выдворит их страны, иностранные граждане, участвовавшие в протестах в Тбилиси и получившие различные административные штрафы. Из 25 лиц 10 граждан других стран уже выдворены за пределы Грузии.

Ведомство уточнило, что в общей сложности в ноябре-декабре прошлого года из страны был выдворен 91 гражданин другого государства. В их числе иранцы, алжирцы, индийцы, марокканцы, египтяне, турки, азербайджанцы, россияне, туркмены и другие.

По данным МВД, всего за 2024 год страну принудительно покинули 430 иностранцев, что на 126% больше показателей 2023 года.

Читайте также:

Кавелашвили рассказал о будущем Грузии

Премьер Грузии объяснил существующие проблемы страны

Президент Грузии Зурабишвили пригрозила «падением режима»
#грузия
#депортация
#иностранцы
#протесты
#политика
#мвд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Бундестаге назвали поездку Бербок в Сирию чёрным днём для дипломатии ФРГ
04 января 2025, 13:10

Фото: istockphoto/Mesut Dogan

Визит министра иностранных дел Германии Анналены Бербок произошедший там «дипломатический конфуз» стал чёрным днём для всей внешней политики ФРГ. Такое мнение высказала депутат Бундестага от парти «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» Севим Дагделен.
Так она прокомментировала поездку главы немецкого МИД в Дамаск и отказ представителей новых сирийских властей пожать ей руку при встрече. В своей социальной сети Х парламентарий выразила недовольство реакцией министра на произошедшее.

«Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии», — Дагделен.

Также, по словам депутата, это «унижение» станет «ужасным поощрением» для всех исламистов в Германии. Свой пост она сопроводила кадром, на котором лидер вооруженных формирований, пришедших к власти в Дамаске, Ахмед аш-Шараа отказывается жать руку женщне-министру, следуя исламскм традициям.

Читайте также:

Tagesschau: Бербок внезапно поехала в Сирию, чтобы «не отдать» страну РФ и КНР

В МИД РФ ответили на слова Бербок о российских базах в Сирии

Welt: представители новой администрации Сирии не стали пожимать руку Бербок
#мид
#пост
#министр
#лидер
#сирия
#германия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп хочет назначит официальным представителем Госдепа журналистку Брюс
04 января 2025, 13:09

Фото: istockphoto/lucky-photographer

Избранный американский президент Дональд Трамп объявил о предстоящей замене официального представителя госдепартамента США Мэттью Мллера. Новым спикером внешнеполитического ведомства станет журналистка телеведущая канала Fox News Тэмм Брюс.
Представляя кандидатку, Трамп сказал, что для него является великой честью объявить о её присоединении к номинанту на пост государственного секретаря США Марко Рубио в качестве официального представителя госдепартамента.

Будущий хозяин Белого дома также назвал Брюс «высоко уважаемым» политическим аналитиком, которая понимает важность консервативного движения Make America Great Again (MAGA), название которого в русском переводе означает «Сделаем Америку снова Великой». По словам Трампа, Брюс является одним из самых сильных и заметных голосов консерваторов на всём американском радио и телевидении.

Читайте также:

Трамп назвал фарсом решение судьи по приговору в деле о фальсификации

Белый дом: Инаугурация Трампа не изменит решение Байдена приспустить флаги

Трамп назвал главную катастрофу США
#сша
#радио
#пост
#дома
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Байден собирается сделать «прощальный подарок» Путину
WE: Байден хочет ввести новые ограничения на разработку месторождений
04 января 2025, 11:36

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Джо Байден планирует ввести новые ограничения на разработку нефтяных и газовых месторождений. Об этом сообщает американский журнал The Washington Examiner.
Отмечается, что такое решение станет благом для президента России Владимира Путина. В частности аналитики указывают на резкий рост цен на природные ресурсы в Европе после реализации плана Байдена.

Также издание указывает, что ограничения на разработку нефтяных месторождений станут опасными для Украины. Это связано с неизбежным ростом расходом западных стран, что негативно скажется на поддержке Киева.

Читайте также:

Возобновление поставок газа из РФ в Европу случится после наступления мира на Украине

«Шизофреник»: в Раде резко раскритиковали Зеленского из-за его неоднозначного решения

Белый дом: инаугурация Трампа не поменяет решение Байдена приспустить флаги
#сша
#нефть
#джозеф байден
#владимир путин
#ограничения
#политика
#украина
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Шизофреник»: в Раде резко раскритиковали Зеленского из-за его неоднозначного решения
Нардеп Дмитрук: полмира страдает из-за решения Зеленского по транзиту газа из РФ
04 января 2025, 10:43

Депутат Верховной рады Артём Дмитрук обвинил Владимира Зеленского в том, что его решение о прекращении транзита российского газа через территорию Украины несёт серьёзные проблемы многим странам. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Нардеп подчеркнул, что полмира вынуждены страдать от решения «шизофреника, который считает себя Богочеловеком».

Днём ранее венгерская газета Magyar Nemzet написала, что Зеленский усугубил положение Украины, приняв решение отказаться от газа из России, поскольку Киев потеряет значительную часть своих доходов.

Напомним, что 31 декабря 2024 года истекло пятилетнее соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транзите через украинскую территорию российского газа в страны Европы. Поставки полностью остановились 1 января в 08:00 мск.

Читайте также:

На Западе оценили положение Киева после его отказа от транзита российского газа

ФРГ просит запустить «Северный поток» после остановки транзита газа через Украину

Словакия обвинила Зеленского в неблагодарности и саботаже из-за решения по газу
#владимир зеленский
#украина
#россия
#газ
#поставки
#европа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто местоположение «пропавшего» премьера Словакии Фицо
Denník N: премьера Словакии Фицо «нашли» в отеле Capella Hanoi
04 января 2025, 10:41

Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо, местоположение которого после визита в Москву оставалось неизвестным, «обнаружили» в отеле Capella Hanoi во Вьетнаме. Об этом сообщило издание Denník N.
Журналисты обратили внимание на последнюю публикацию в соцсети Фицо. На опубликованной фотографии видны узнаваемые детали вьетнамского отеля. По неподтверждённым данным, ночь в нём стоит порядка шести тысяч долларов, что в переводе на рубли составляет более 700 тысяч.

В аппарате правительства отказались раскрывать журналистам местоположение политика. В отеле также не раскрыли, находится ли Фицо у них, а чуть позднее уточнили, что такого гостя нет.

Напомним, что 22 декабря словацкий премьер-министр посетил Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Он стал третьим европейским политиком, приехавшим в РФ после начала СВО на Украине.

Читайте также:

Фицо назвали проводником здравого смысла в Европу

«Я не ваш слуга»: Фицо резко ответил на критику со стороны Зеленского

Премьер Словакии: Остановка транзита газа через Украину — угрозы для ЕС
#роберт фицо
#словакия
#премьер-министр
#вьетнам
#отель
#соцсети
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Трамп назвал фарсом решение судьи по приговору в деле о фальсификации
04 января 2025, 10:37

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Решение суда Нью-Йорка о вынесении приговора Дональду Трампу по делу о фальсификации документов является настоящим фарсом. Об этом заявил сам избранный президент США.
На своей странице в социальной сети Truth Social он назвал действия судьи Хуана Мерчана «незаконной политической атакой» и «сфальсифицированным фарсом». Самого судью Мерчана Трамп охарактеризовал как «радикального сторонника парти», имея ввиду Демократическую партию.

Ранее стало известно, что приговор по делу будущего хозяина Белого дома о подлоге финансовых документов будет вынесен 10 января. Избранного президента США обязали явиться на слушания. Суд также постановил, что Трамп не имеет иммунитета по данному уголовному делу. Адвокаты политика назвали уголовное преследование незаконным и призвали суд немедленно прекратить разбирательства.

Читайте также:

Белый дом: Инаугурация Трампа не изменит решение Байдена приспустить флаги

Харрис запнулась при произнесении клятвы флагу США

Трампу 10 января вынесут приговор по делу о подлоге финансовых документов
#суд
#приговор
#сша
#политика
#дома
#трамп
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Представитель Палестины в ООН Мансур не сдержал слёз на заседании Совбеза
04 января 2025, 08:13

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал во время экстренного заседания Совета безопасности организации, посвящённого сектору Газа. Это произошло, когда он зачитывал послание палестинского доктора, записанного м незадолго до смерти в 2023 году.
Мансур рассказал, что врач Махмуд Абу Нуджайла был убит в результате израильского ракетного удара по больнице Эль-Ауда. Незадолго до этого он написал несколько строк на доске, на которую обычно заносятся данные о планируемых операциях.

«Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас», — процитировал представитель Палестины предсмертную запись, сделанную его соотечественником.

В конце голос Мансура задрожал и он не сумел сдержать слёз. Участники заседания не торопили палестинца, давая ему время успокоится. Они и сами были немало взволнованы. Справившись с эмоциями, Мансур продолжил своё выступление.

Читайте также:

Небензя назвал страны, которым не будет места в Совбезе ООН

ООН: 2024 год стал одним из худших для детей

ООН направила дополнительные силы в Сирию
#врач
#данные
#запись
#оон
#палестина
#израиль
#больница
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате