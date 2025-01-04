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Никакой альтернативы размещению военного контингента Германии на Украине после завершения конфликта просто не существует. Об этом заявил спикер по вопросам безопасности оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Родерих Кизеветтер.
Его цитирует польское издание Rzeczpospolita. По словам политика, Германия должна вмешаться в события на Украине «в нужное время с хорошо оснащенными войсками». Он также подчеркнул, что действия немецких миротворцев должны быть тщательно взвешены и предприниматься в рамках тесной координации с Евросоюзом и НАТО.
Ранее глава ХДС, кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германии надлежит участвовать в миротворческой миссии на Украине только на основе консенсуса, а не конфликта с Россией.
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Александр Бойцов