Жителей Германии призвали готовиться к длительным блэкаутам

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Федеральное ведомство гражданской обороны и помощи при чрезвычайных ситуациях (ЧС) Германии призвало население готовиться к длительным отключениям электроэнергии из-за возможных гибридных атак. Об этом вице-президент ведомства Рене Функ сообщил порталу T-online.
Он подчеркнул, что чрезвычайные ситуации маловероятны, однако они не исключены, поскольку число атак на критически важную инфраструктуру из-за рубежа в последнее время возросло.
Функ отметил, что каждое домохозяйство в Германии должно быть готово на протяжении минимум трёх дней самостоятельно обеспечивать себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Также он призвал жителей страны обзавестись автономными источниками света (лампы на батарейках, свечи и спички), питьевой водой из расчёта 1,5 литра в день на одного человека, средствами личной гигиены и продуктами питания, не требующими приготовления.
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Функ отметил, что каждое домохозяйство в Германии должно быть готово на протяжении минимум трёх дней самостоятельно обеспечивать себя в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Также он призвал жителей страны обзавестись автономными источниками света (лампы на батарейках, свечи и спички), питьевой водой из расчёта 1,5 литра в день на одного человека, средствами личной гигиены и продуктами питания, не требующими приготовления.
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Анастасия Чинкова