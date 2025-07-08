В Гильдии риелторов рассказали, когда жилье перестанет дешеветь

08 июля 2025, 13:54

Риэлтор Апрелев: роста цен на жилье не стоит ждать до понижения ключевой ставки

Фото: istockphoto/yavorskiy

Не стоит ожидать роста цен на жилье в России, пока ключевая ставка ЦБ не опустится хотя бы до 16%. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на вице-президента Гильдии риэлторов страны Константина Апрелева.







«…С моей точки зрения, пока вектор существенно не изменится, и ЦБ не произведет еще пару снижений ключевой ставки, возобновления какой-то активности на рынке ожидать сложно. В связи с этим какого-то тренда на увеличение цен сделок тоже не будет наблюдаться», — прокомментировал собеседник.

