В Гильдии риелторов рассказали, когда жилье перестанет дешеветь
Риэлтор Апрелев: роста цен на жилье не стоит ждать до понижения ключевой ставки
Не стоит ожидать роста цен на жилье в России, пока ключевая ставка ЦБ не опустится хотя бы до 16%. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на вице-президента Гильдии риэлторов страны Константина Апрелева.
«…С моей точки зрения, пока вектор существенно не изменится, и ЦБ не произведет еще пару снижений ключевой ставки, возобновления какой-то активности на рынке ожидать сложно. В связи с этим какого-то тренда на увеличение цен сделок тоже не будет наблюдаться», — прокомментировал собеседник.Апрелев допустил замедление темпов снижения цен предложения на квартиры, но если говорить о реальных сделках, то на вторичном рынке жилья не приходится ждать активизации при отсутствии поддержанного ипотекой спроса.
Ранее стало известно, что в июне вторичное жилье в городах-миллионниках подешевело по сравнению с маем на 1,2%.