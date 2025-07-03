В России зафиксирован рост ипотечных заявок
TYMY: чисто заявок на кредиты в РФ выросло на 15,2%
В России общее число заявок на ипотечные кредиты в июне текущего года выросло на 15,2% по сравнению с маем. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков платформы TYMY.
«В сегменте первичного жилья динамика оказалась чуть более позитивной — прирост составил 19,9%. На вторичном рынке объем заявок на ипотеку остался практически на уровне мая, прибавив только 3,28% к прошлому месяцу. Соотношение заявок в сегменте новостроек к вторичному рынку составило 75% к 25%», — приводит издание данные аналитиков.
По словам руководителя проекта Tymy.Realty Александра Перевозникова, после понижения ключевой ставки банки также снизили проценты по ипотеке на 1–3%. Однако он уточнил, что на сегодняшний день ипотечные ставки остаются слишком большими для многих россиян.
Тем временем экономист, топ-менеджер в области финансовых коммуникаций Андрей Лобода рассказал RT о возможности некоторых россиян оформить социальные вклады и счета на портале «Госуслуги» с 1 июля. Он подчеркнул, что сделать это могут только те, кто получает соцвыплаты.
«Среди его эксклюзивных условий — возможность снимать деньги без потери процентного дохода, если вдруг потребовались средства на что-то важное. Если лимит в 50 тыс. рублей не превышен, такой вклад можно пополнять», — отметил экономист.