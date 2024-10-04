Власти России намерены закрыть канал дешёвого импорта

Правительство России разрабатывает меры для борьбы с крупным каналом серого импорта, который позволяет недобросовестным поставщикам получить в стране более дешёвые товары иностранного производства. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.