Власти России намерены закрыть канал дешёвого импорта

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Правительство России разрабатывает меры для борьбы с крупным каналом серого импорта, который позволяет недобросовестным поставщикам получить в стране более дешёвые товары иностранного производства. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пояснительную записку к проекту федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.
Отмечается, что речь идёт о «ложном транзите», по которому импортёрам удаётся избежать уплаты НДС в размере 10% или 20% в зависимости от категории товара. Исходя из этой схемы, товары из-за рубежа оформляются на таможне как транзитные, а для этой категории НДС нулевой, после они разгружаются и продаются на территории России.
Для борьбы с этой схемой может помочь система прослеживаемости товаров на всём пути следования. С помощью неё, как ожидается, удастся дополнительно собрать 150 миллиардов рублей за счёт уплаты НДС.
С помощью «ложного транзита» в Россию ввозят электронику, бытовую технику, алкоголь, табачную продукцию, а также одежду и аксессуары люксовых брендов. Она получила популярность в 2022 году, но заметно сократилась после введения 11-го пакета санкций Евросоюза.
Борьба с таким видом транзита закроет для россиян возможность покупать указанные выше товары по более низкой цене, чем у добросовестных поставщиков.
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Для борьбы с этой схемой может помочь система прослеживаемости товаров на всём пути следования. С помощью неё, как ожидается, удастся дополнительно собрать 150 миллиардов рублей за счёт уплаты НДС.
С помощью «ложного транзита» в Россию ввозят электронику, бытовую технику, алкоголь, табачную продукцию, а также одежду и аксессуары люксовых брендов. Она получила популярность в 2022 году, но заметно сократилась после введения 11-го пакета санкций Евросоюза.
Борьба с таким видом транзита закроет для россиян возможность покупать указанные выше товары по более низкой цене, чем у добросовестных поставщиков.
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Анастасия Чинкова