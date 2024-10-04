Власти России обсудят упрощение уплаты НДФЛ

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Власти России в ближайшие три годы изучат возможность введения изменений администрирования налогов физических и юридических лиц. В частности, речь идёт об упрощении процедуры уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), пишет РБК, ссылаясь на положения к «Основным направлениям бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов».
Отмечается, что подобные положения были внесены в Госдумы в пакете документов к проекту бюджета. В них, помимо прочего, указывается необходимость проработки вопроса совершенствования механизма налогового агентирования.
По выдвинутой инициативе, НДФЛ следует исчислять и удерживать в большинстве ситуаций с возможность сокращения суммы расходов или предусмотренных имущественных вычетов. Подобный механизм, по мнению властей, приведёт к сокращению административной нагрузки на физлица в России.
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Анастасия Чинкова