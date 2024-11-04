В Госдуме допустили полный отказ от чеканки мелких монет

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Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков призвал сэкономить на производстве мелких монет из-за низкого спроса на них. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, на сегодняшний день мелочь не пользуется спросом у россиян, по этой причине необходимо подумать, «стоит ли вообще производить то, что не требуется людям». Аксаков подчеркнул, что монету номиналом 1 рубль производить нужно, так как рубль — это национальная валюта.
Никаких девальваций, реформ и прочих изменений не будет, поскольку национальная валюта стабильна, заключил парламентарий.
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