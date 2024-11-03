В Правительстве РФ приняли решение по вводу предельных розничных цен на продукты

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Власти России не видят необходимости в установлении максимальных розничных цен или надбавок на социально значимые продукты питания, подверженные риску роста стоимости. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на протокол совещания по ценам на продукты, состоявшегося на минувшей неделе в Правительстве РФ.
Отмечается, что такую позицию выразили Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Вместо установления максимальных цен они планируют провести совместную работу с ритейлерами и профильными союзами по расширению списка продовольственных товаров, в отношении которых торговые сети и производители будут на добровольной основе ограничивать наценки.
Также ведомства решили координировать информационную политику в отношении цен на продовольствие во избежание возможных негативных последствий для рынка.
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Анастасия Чинкова